【阿里巴巴】 據報軟銀減持阿里巴巴大部分持股 股價一度急挫逾5%

據外媒報道，軟銀集團（SoftBank）已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元的阿里巴巴（09988）股份，其最新持股量降至3.8%，近乎沽清。消息拖累下，阿里股價急挫，今早低開4.6%，早段曾低見91.1元，最多跌5.2%，其後跌幅逐步收窄，最新報94.05元，跌2.1%，成交額51.7億元。

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報道指，根據The Washington Service提供的數據，以及軟銀提交給美國證券交易委員會（SEC）的公告，相信日本投資巨擘軟銀已決定出售近乎所有阿里巴巴的股權。報道又指，軟銀繼去年12月底透過出售3,000萬股ADS預付遠期合約套現27億美元後，今年2月亦通過出售4,600萬股ADS預付遠期合約套現45億美元，而軟銀指，去年12月底的交易於當月未完全完成，因此將計入截至3月底止的財務報表。

交易完成後，軟銀持有阿里巴巴約9,800萬股ADS，佔阿里發行股數3.8%。

值得留意的是，軟銀最高曾持有阿里股權34%，惟近年開始減持，單是去年共出售總值290億美元的阿里持股。

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記者：郭秀慧