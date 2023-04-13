造價高月前同類單位逾一成　天鑽兩房778萬獲承接

美聯物業楊浩然表示，樓市氣氛轉旺，二手交投增多，大埔天鑽8座低層K室，實用面積551平方呎，屬兩房開放式廚房間隔。據悉，單位早前以800萬元放售，買家議價22萬元，以778萬元承接，折合實用呎價約14,120元。是次成交價較較同座向及較高層戶數月前成交價698萬元高出逾一成，可見買家入市態度積極。

原業主於2019年初以636.2萬元於一手市場購入上述單位，持貨約4年，賬面獲利約141.8萬元，期內物業升值約22%。

【單位直撃】海茵莊園開放式戶 以新高價每呎58元租出 租客「一炮過」付全年租金【下一頁】

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