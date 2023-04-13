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【大行報告｜汽車股】上海車展下周二舉行　摩通拆解車股歷年表現、料價格戰6月底才見頂

股市 15:49 2023/04/13

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【大行報告｜汽車股】上海車展下周二舉行　摩通拆解車股歷年表現、料價格戰6月底才見頂

中國四大車展之一的上海車展將於4月18日（下周二）至27日舉行，摩通表示，分析過去20年北京和上海車展前後的股價表現，發現車股只有大致橫行，並無明顯提振或拖累股價。

該行指，在上海車展中，代工生產的車企或會簡單發布數個車款，預計車市的價格戰在第2季持續，代工車企或因產品組合豐富而跑出。短期而言，該行認為車市在次季依然有機會反彈，汽車銷售在4月至5月改善，重歸增長趨勢，同時電池成本價格下降，利好代工廠的毛利率。

摩通較為看好的依舊是比亞迪 （01211） ，並偏好中升 （00881） 的高端汽車經銷商，目標價分別了275元及52元，兩者均為「增持」評級。

庫存仍偏高　料價格戰6月底才見頂

值得一提的是，摩通指，4月車市並未延續反彈，並且沒有任何數據引證價格戰及庫存情況有所改善。目前汽車渠道庫存仍屬偏高，3月庫存水平達1.8個月，較2月的1.9個月只有小幅收窄。

另外，在3月下旬，整體汽車折扣率創2021年1月以來新高，達12.9%，預計未來車企價格環境仍會激烈，並估計大幅折扣的情況將在6月尾見頂。因為中國自7月起便更新至國6b新一排放標準，屆時所有車企及代理均須清理國6a排放標準的汽車。

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