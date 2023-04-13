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英國2月經濟未能如期增長 1月經濟月增長率上調至0.4%

環球政經 08:00 2023/04/13

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英國官方數據顯示，由於公職人員的罷工打擊了經濟產出，英國經濟在2月份未能如期增長，但1月份的反彈比最初想像的要強，這意味著在2023年初醞釀衰退的可能性要小一點。

國家統計局(Office for National Statistics)周四（13日）表示，2月份的經濟產出按月計算持平。2月份龐大的服務部門收縮了0.1%，受到教師和其他公共部門工人罷工的影響，但被規模小得多的建築部門的激增所抵消，該部門從1月份的惡劣天氣中反彈出來。

國家統計局將1月份整體經濟的月增長率從之前估計的0.3%上調至0.4%。修正亦代表了整個第一季度的經濟將需要萎縮0.6%，正如英國央行所預期的那樣。

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財政部長Jeremy Hunt說，數據顯示英國的經濟表現比想像的要強。

國家統計局官員將建築業產出的跳升歸因於2月份從1月份惡劣天氣造成的干擾中恢復過來，特別是在新工程方面，以及維護和修理工作的激增。

英國畢馬威KPMG（KCIN）首席經濟學家Yael Selfin說：「GDP數據的上調和全球經濟狀況的改善相結合，可以幫助英國經濟避免今年的衰退。雖然這將為政策制定者提供寬慰，但從歷史標準來看，中期增長的前景仍然相對疲軟。」

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撰文：張瑋婷

 

 

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