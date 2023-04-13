【會計師公會】方蘊萱：行業流失率仍達30%　研降低非執業會計師年資門檻至兩年

▲ 【會計師公會】方蘊萱：行業流失率仍達30% 研降低取牌工作年資要求至兩年

會計師公會會長方蘊萱最新會見傳媒時稱，會計界人員流失情與去年相若，最新年度流失率維持30%。她表示，專業人員流失非會計界特有，部分會計師轉向監管機構以至企業工作，而香港與外界全面通關後也便利人員流動。

方蘊萱表示，會計師事務所已積極加薪挽留人才，部分事務所去年加薪幅度達雙位數百分點。另一方面，公會正計劃加強培育會計新一代，除了如往常接觸大學生，也擬加強與中學及專上院校合作，宣揚會計專業，並研究是否有需要調整考取專業資格的工作門檻。

非執業會計師工作要求研降至兩年

她指出，考生現時須通過專業資格課程（QP）考試，並有3年相關工作經驗，才能獲得會計師資格，現正探討是否可以將「非執業會計師」工作經驗門檻降至兩年，「這一代年輕人可能做了兩年已經不習慣，未取得資格就想走」。

她解釋，目前與香港有互認協議的全球會計聯盟（GAA）成員地，也非每個地區都要求取得會計師資格人士須有3年經驗，因此認為有條件放寬。

不過，她補充若考生希望成為「執業會計師」，3年工作要求仍較合適，但現時直接投身商界的會計師，比例愈來愈多，或有空間讓門檻降低。

據會計師公會最新數據，公會有近4.7萬名會員，商界執業會計師（PAIB）和執業（Practicing）會員的比例，由2019年的「70：30」變為「75：25」。

方蘊萱稱，降低會計師工作門檻的探討尚在進行之中，期望今年底可有較明確方向。

對引入海外專才抱開放態度 AI取代有限

至於會否考慮引入海外專才，方蘊萱稱，會計行業一直對引入海外人才抱開放態度，除了與8個GAA成員地區互通資歷，多年來也有吸納海外就學畢業生加入行業，未有特別統計有多少業內人士來自海外。

隨ChatGPT等通用人工智能（AI）技術普及，有個別分析指，會計專業或可被取代，方蘊萱則稱，早於十年前已有人說95%會計師工作可被機械取代，但會計工作並非單純的刻板工作，也需要很多判斷，這不是靠AI可以做到。

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記者：麥德銘