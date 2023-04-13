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【定存新玩法】渣打香港夥Edan推新一輪里數優惠　做定期最多可獲42.8萬里數

Hot Talk 16:39 2023/04/13

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【定存新玩法】渣打香港夥Edan推新一輪里數優惠　做定期最多可獲42.8萬里數

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渣打香港夥男團MIRROR成員Edan呂爵安，推廣新一輪儲「亞洲萬里通Asia Miles」儲惠，渣打香港客戶使用指定銀行服務，可獲取額外里數，最多可獲42.8萬里數，並推出抽獎活動送出總額1200萬里數，每次次中獎可獲20萬里數。

渣打香港「Banking賺里數」活動主要從3方面可賺里數：

1. 新資金做「亞洲萬里通」定期存款戶口

從4月3日起，以全新資金開立個人名義6個月或12個月「亞洲萬里通」定期存款戶口，可在3個月後獲存入里數，金額以10萬元起跳。不過，值得注意，相關資金的現金息率只有0.01厘年利率，與活期無異。

定期存款本金金額 （港幣） 6個月定期存款期 12個月定期存款期
新資金 現有資金 新資金 現有資金
10萬 18,000里數 14,000里數 38,800里數 28,000里數
20萬 36,000里數 28,000里數 77,600里數 56,000里數
100萬 180,000里數 140,000里數 388,000里數 280,000里數

2. 開立「優先理財」

若是全新客戶，在4月1日至6月30日期間，存入100萬新資金，可獲4萬里數或4000港元回贈。其後每存入100萬新資金，可獲3萬里數或3000現金回贈，最多可換22萬里數或22,000港元回贈。換言之，大戶存入700萬元新資金，可賺取有關優惠。

若是現有客戶，存入50萬元新資金，可獲15萬里數或1500港元現金回贈。其後每存入50萬新資金，可賺1萬里數和1000港元回贈。

開立「優先理財」和新造「亞洲萬里通」定期存款可以同步賺里數，所以新客戶存入100萬港元新資金，可賺最多42.8萬里數。

3. 開立渣打國泰 Mastercard

即日起至6月29日，申請「渣打國泰 Mastercard」並滿足簽賬要求，可獲最多6萬至10萬里數。

日常消費方面，在國泰及HK Express合資格簽賬，可以「2港元＝1里數」；在食肆/外賣平台、網上及海外簽賬，可以「4港元＝1里數」、國泰夥伴餐廳簽賬為「4港元＝3里數」；其他簽賬為「6港元＝1里數」。

渣打香港同時舉辦大抽獎，送出總值1200萬里數，於今年5 月31日或之前成為優先私人理財、「優先理財」或「Premium 理財」客戶，可參與抽獎，贏取高達 10萬里數。

該行客戶透過SC Mobile或網上理財完成任務，即有一次抽獎機會，最高可獲高達10次機會，贏取高達20萬里數。

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記者：伍鍵文

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