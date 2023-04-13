無得睇樓仍決定入市　蔚藍灣畔三房連租約1458萬售

利嘉閣地產溫錦駒表示，將軍澳蔚藍灣畔2座極高層C室，單位實用面積約745方呎，採三房套連儲物室間隔，向正東南，外望極開揚市景。原業主最初叫價約1,600萬元將上址放售，及後逐步下調叫價，並吸引到買家洽購，由於上址有租約，新買家未能實地睇樓，但仍無阻入市意欲。雙方議價後累減142萬元，最終以1,458萬元連租約易手，折合實用面積呎價約19,570元。



據悉，原業主2005年以約516萬元買入單位，持貨約18年，轉手帳面獲利約942萬元，期內升值約1.8倍。屋苑本月至今錄約3宗二手成交，現時有約70個放盤，入場費由700萬元起。

【單位直撃】海茵莊園開放式戶 以新高價每呎58元租出 租客「一炮過」付全年租金【下一頁】

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