【人幣定存】星展逆市搶吸短錢 人民幣短存息10.5厘

▲ 星展逆市搶短錢，人民幣短存息10.5厘 。

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自從美元轉弱，包括人民幣等非美貨幣伺機反撲勁彈，在滙強息弱下，港銀又再掉頭減人民幣定期存款息率，本周短短3個交易天，3行已齊減息，包括交銀香港今天（4月13日）削1個月年息0.1厘至1.7厘；信銀國際削1個月年息1.1厘，至僅報0.7厘，1年期亦降0.15厘，新報2.35厘。；建行亞洲昨（12日）微減1年期年息0.05厘，新息率報2.15厘。

回顧長假前已有5間大小行減定存息，最惹關注的是，中銀香港 （02388） 甫踏入4月即全面降息，當中削幅最多是半年期，減0.3厘至1.8厘，現時其短中長息跟滙豐（HSBC）看齊。

而滙豐早於3月30日已調低短中長息0.1厘，目前1年期僅險守兩厘；花旗則削7天年息兩厘至5厘；上商全面微降3個月或以上年息0.05厘，1年息率現為2.15厘。

4大行息率比較：

其他追趕減息尾班車還包括南商，現時其3個月的年息僅2.05厘，半年為2.1厘，1年期是2.15厘。

富邦1年人幣定存 最高息2.9厘

另有兩行逆市加息，富邦於4月4日全面調升年息0.1厘，1年期現為2.9厘；星展搶短存，新推7天年息享10.5厘。

惟專家料定存息暫易跌難升，畢竟矽谷銀行及瑞信爆煲後，人幣資產在亂市下變避風港；適逢內地於3月27日正式降準0.25個百分點，釋放逾5000億元人民幣中長期資金，令季結前後的跨境銀根鬆動。

首季在岸價微升0.4%，今天報6.87。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美元兌在岸人民幣3個月預測為6.7，未來半年及1年預測為6.6，兩年長期目標為6.8。

廖嘉豪預期，內地全年經濟增長有望超過中央5%的目標，其中花旗分析員預計第一季經濟或按年增長3.8%。

高息榜：

7天： 南商及富邦13.88厘

南商及富邦13.88厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦2.6厘

富邦2.6厘 6個月： 富邦2.7厘

富邦2.7厘 1年： 富邦2.9厘

富邦2.9厘 2年：招商永隆2.5厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪