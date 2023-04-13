▲ 【HSBC滙豐】滙豐下月AGM表決小股東議案 祈耀年：激進重組方案會減少未來派息、損害價值

HSBC滙豐 （00005） 下月5日在英國召開股東周年大會（AGM），將處理由人稱「Ken Sir」的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案。行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在集團網站片段中表示，集團已充分考慮上述2個特別決議案，但強烈建議股東投票反對該2項決議案，他並不認為該派息決議對公司管治和銀行資金管理是明智選擇。至於目前集團計劃的50%派息率，是一個更平衡的方案，「實際上是行業的典範」。

他表示，去年上半年，集團已大量研究不同架構重組方案，當中包含一些較為激進的架構重組選項，董事會和管理層已深入討論這些方案，亦針對內部所做出的假設及分析尋求獨立第三方意見，聘請第三方顧問等，完成這些工作後，董事會結論是那些激進的架構重組方案並非對股東最有利，相關方案會降低銀行的市值、減少利潤、以及減少而非增加將來的派息，故這是「損害價值而非創造價值」，該結論適用於今日。他又指集團現時策略有效，是提高利潤和回報最快、最安全的方式，「這樣做也能提高銀行的股息流，以及銀行的市值」。

目標今年ROTE逾12% 一切已在正軌

祈耀年重申，深知股息對客戶的重要性，亦深明需要令股東感覺到公司業務正在前進、增長、發展的重要性，自他成為行政總裁以來，最關注是確保表現欠佳的業務，不會拖累表現良好的香港、亞洲及英國業務，成果在去年已漸反映出來，未計重要項目前，有形股本回報率（ROTE）為11.6%，這讓集團穩步朝着12%以上的平均目標邁進。他強調在ROTE的指標上並不滿足於12%，「我的目標是在2023年，有形股本回報率超過12%」，而一切已在正軌。

他指，過去3年集團改變了派息政策，由以往每年定額派息，改為按派息比率訂定派息水平，「過往，不論盈利多少，每年每股派發0.51美元股息，而當中數年，我們可能把70%、80%或90%的利潤用於派息，現在我們承諾將2023年的派息比率設定為50%，因此透過12%以上有形股本回報率，我們能夠派發同樣的派息」。而目前派息比率訂為50%，意味集團擁有資本可投資於增長的項目，或用於額外回購。

祈耀年重提出售加拿大業務的交易，資金會於明年初完成交易時，率先用作派發特別股息每股0.21美元，當交易完成後，如果當時的經濟環境有利於增長，集團會決定是否將剩餘的資金用於業務發展，或透過特別回購將收益回饋股東。

▲ 祈耀年。（滙豐網站片段截圖）

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編輯：胡學能