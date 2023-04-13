【HSBC滙豐】滙豐下月辦AGM　祈耀年：激進重組方案會減少未來派息、損害價值

HSBC滙豐 （00005） 下月5日在英國召開股東周年大會（AGM），將處理由人稱「Ken Sir」的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案。行政總裁祈耀年在集團網站片段中表示，深知股息對客戶的重要性，亦深明需要令股東感覺到公司業務正在前進、增長、發展的重要性，自他成為行政總裁以來，最關注是確保表現欠佳的業務，不會拖累表現良好的香港、亞洲及英國業務，成果在去年已漸反映出來，未計重要項目前，有形股本回報率（ROTE）為11.6%，這讓集團穩步朝着12%以上的平均目標邁進。

祈耀年強調在ROTE的指標上並不滿足於12%，「我的目標是在2023年，有形股本回報率超過12%」，而一切已在正軌。

片段中祈耀年重申，過去3年集團改變了派息政策，由以往每年定額派息，改為按派息比率訂定派息水平，「過往，不論盈利多少，每年每股派發0.51美元股息，而當中數年，我們可能把70%、80%或90%的利潤用於派息，現在我們承諾將2023年的派息比率設定為50%，因此透過12%以上有形股本回報率，我們能夠派發同樣的派息」。

他再次重申，強烈建議股東就上述小股東的議案投反對票。

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編輯：胡學能