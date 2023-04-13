FTX收回超過73億美元資產 正製定初步破產保護計劃

加密貨幣交易所FTX早前宣佈破產，他們在周三（12日）特拉華州的美國破產法庭聽證會上表示，律師已經收回了超過73億美元的現金和流動的加密貨幣資產。

FTX的律師Andy Dietderich說，經過幾個月的努力，其一直致力於收集資源，並找出在被起訴的前創始人Sam Bankman-Fried領導下出現的問題，思考未來。Bankman-Fried已表示不認罪。

Dietderich認為，情況已經穩定下來，其收入受益於最近加密貨幣價格的上漲。根據2022年11月的加密貨幣價格，它的總恢復價值將達到62億美元，當時它在三天內從平台上撤走了60億美元，而競爭對手Binance交易所放棄了救援交易，因此申請了破產。

Dietderich談及未來時，表示FTX正在與利益相關者協商重啟其加密貨幣交易所的方案，它可能會在本季度對此做出決定。至於如何處理被鎖定存款的FTX客戶，他就沒有提及。

到目前為止，在日本的FTX客戶是唯一能夠提取任何資金的人，因為該國有相對強大的加密貨幣法規。律師說，FTX將需要大量資金來重新啟動其加密貨幣交易所，因為現有的客戶界面與幕後的資金流動幾乎沒有聯繫。

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Dietderich說，目前還不清楚FTX是否應該用自己的資金來重新啟動交易所，而不是用這筆錢來償還客戶。重新啟動交易所可能需要外部資金或出售交易所的資產。FTX也在製定初步的破產保護計劃，計劃將為公司提供一條擺脫破產的途徑。

FTX打算在7月前提交該計劃，但在債權人爭奪公司資產份額的過程中，還有許多細節需要解決。 FTX預計在2024年第二季度之前，任何破產保護計劃都不會得到批准。

Bankman-Fried和幾名公司內部人員因在公司倒閉中的作用而被起訴，被控犯有欺詐罪。與Bankman-Fried的無罪辯護相比，他的前核心成員已經認罪並同意與檢察官合作。

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記者：張瑋婷