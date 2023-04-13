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啟德MONACO兩房海景戶　月租1.9萬　業主享近2.3厘租金回報

股樓投資 15:27 2023/04/13

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啟德有不少新盤入伙，吸引租客留意。香港置業吳仁傑說，MONACO 2B座中高層G室，實用面積約441平方呎，兩房間隔，向西南，望海景，月租原叫價20,000元，約兩星期後獲區內客洽詢，終減租1,000元，以19,000元租出，實用呎租約43.1元。 

據悉，租客為家庭客，心儀單位屬全新樓、有會所、加上位於中高層，享海景，故睇樓兩次即決定承租。 

資料顯示，業主於2021年2月以約1,006.2萬元購入上述單位，以月租19,000元計，租金回報率約2.3厘。 

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
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同場加映【單位直撃】投資者深感近期樓價升幅不大 趁租客遷出即賣樓 物業5年半升值20萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

MONACO 物業出租 啟德 香港置業 私人屋苑

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無得睇樓仍決定入市　蔚藍灣畔三房連租約1458萬售

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