啟德MONACO兩房海景戶　月租1.9萬　業主享近2.3厘租金回報

啟德有不少新盤入伙，吸引租客留意。香港置業吳仁傑說，MONACO 2B座中高層G室，實用面積約441平方呎，兩房間隔，向西南，望海景，月租原叫價20,000元，約兩星期後獲區內客洽詢，終減租1,000元，以19,000元租出，實用呎租約43.1元。

據悉，租客為家庭客，心儀單位屬全新樓、有會所、加上位於中高層，享海景，故睇樓兩次即決定承租。

資料顯示，業主於2021年2月以約1,006.2萬元購入上述單位，以月租19,000元計，租金回報率約2.3厘。

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