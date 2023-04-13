【AI大熱】據報採購萬個GPU及聘請AI人手 Elon Musk擬為Twitter發展AI項目

Twitter CEO 馬斯克（Elon Musk）對人工智能（AI）發展一直展現保留態度，更曾參與聯署要求所有AI實驗室停止訓練AI六個月。不過近日外媒《Business Insider》報道指，馬斯克疑正為Twitter籌備其自家AI，採購了約一萬個圖形處理器（GPU）之餘，更招聘了兩名來自Alphabet（美：GOOGL）旗下的AI公司 DeepMind 的前工程師。



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報道指，馬斯克大手購入的GPU將用於其數據中心，擬用於發展AI之上。雖然該AI項目仍處於初始階段，但從採購大量GPU以獲取額外的算力上，可見馬斯克推動新專案的決心。尤其Twitter 一直存在財務問題，而這次採購GPU花費了數千萬美元。

除了為項目採購硬體設備，Twitter在今年稍早已新招聘了 Igor Babuschkin 和 Manuel Kroiss，兩人均來自 Alphabet 旗下 DeepMind 的工程師。報道指，馬斯克至少由今年 2月起，便已一直在找尋 AI 人才。

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《Business Insider》指Twitter的項目涉生成式AI，並將利用自家平台的大量數據資料來訓練模型，但項目的最終目的仍未明朗，或將應用於改善搜尋功能，或者幫助產生廣告內容以重建廣告業務。





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記者：鄭昊彤