FBI警告：避免使用免費公共充電 可被黑客利用入侵手機電腦

近日 FBI（美國聯邦調查局）警告，不法分子如黑客能夠利用公共電話充電站，在用家使用時入侵其電腦或手機，呼籲旅行及購物人士要避免使用。

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FBI在Twitter上發布推文表示，避免在機場、酒店或購物中心使用免費充電站，因為黑客可以利用原有電纜，透過安裝惡意軟件和跟踪軟件入侵用家的手機及電腦（juice hacking），從而連接並取得用戶的敏感數據。

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至於如何對應風險，FBI建議民眾使用自攜充電器和 USB 線，並直接使用電源插座。聯邦通訊委員會（FCC）亦建議人們旅行時自備、USB 線，攜帶便攜式充電器或外置電池，或考慮從可信賴的供應商獲得可防止在充電時發送或接收數據的USB 線。



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記者：鄭昊彤