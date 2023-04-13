新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走

新加坡市區重建局的租金指數顯示，全國去年私人住宅物業整體租金按年飆升29.7%，創下自2007年以來的最高水平。外籍人士抱怨業主提出加租至雙倍，有人考慮搬至他區，甚至部分人計劃離開新加坡。

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美媒CNBC引述移居新加坡的印尼僑民Francesca指，其租約期將於本月届滿，但業主今年初起初已要求續約要加租6成，其後更要求加至雙倍租金。

另一名外籍人士Debbie過去8年租住同一個公寓單位，但業主驟然要求加租超過4成。她考慮到丈夫並無加薪，三名子女就讀國際學校等開支增加，曾考慮一家搬回新西蘭。

但由於租約容許租客在離開新加坡的情況下，僅需三個月通知就可終止租約，他們一家決定暫時留在新加坡，但也要減少外出用膳及搭的士。

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專家指新加坡租金飆升受幾個因素推動，包括年青一代趨向搬離父母寓所、疫情下外國專才湧入、疫情期間建築業勞動力短缺影響樓市供應。

萊坊（Knight Frank）亞太研究部負責人Christine Li表示，雖然新加坡租金升幅有放緩跡象，但業主加租時仍有望迎來雙位數增長。

專家也預計租金回調幅度溫和，幾乎不可能抵消自2021年以來的升幅。

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責任編輯：鄭錦玲