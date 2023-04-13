美國通脹持續回落　5月加息懸而未決

美國公布3月份通脹數據，由於能源價格相比去年同期大幅回落，整體通脹進一步回落至近2年低位的同比5%，然而撇除食物及能源因素的核心通脹回升至同比5.6%。數據顯示，聯儲局加息的效果奏效，通脹回落趨勢顯著，現時實際利率已回到平價水平，鑑於銀行倒閉風波導致信貸緊縮的不確性上升，聯儲局未必有太大誘因持續加息。另一方面，核心通脹回升意味聯儲局抑制通脹的任務尚未達成，可能需要再次加息鞏回通脹預期。聯儲局官員對5月的利率決定亦似乎未有共識，對短期利率觀點各自表述。筆者認為，美國利率已經升至限制性水平，通脹回落趨勢明顯，國內及海外的供應鏈已大致回復正常，中國經濟重開亦未有為全國帶來明顯通脹壓力，上月聯儲局研判美國將出現輕微經濟衰退，信貸緊縮將會進一步冷卻通脹壓力，5月份聯儲局按兵不動機會較大。

在此背景下，美元拾級而下，歐元及英鎊延續強勢，考慮歐元區利率尚有上升空間，核心通脹持續走高，歐洲央行將會延續加息周期，歐元有望跑贏美元。人民幣匯價異常平穩，持續在6.88附近波動。筆者認為，投資者對中國經濟重開前景的樂觀情緒持續，通脹數據低迷，投資者對消費需求復甦緩慢的憂慮輕描淡寫，反而憧憬人行重啟減息周期。另外，信貸需求回升及外貿數據強勁則加強經濟復甦預期。在海外資金持續看好中國經濟下，筆者維持人民幣年內輕微升值的觀點。

責任編輯︰梁浩碩

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