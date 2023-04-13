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【UNIQLO母企】迅銷上半財年多賺4.5%、調高全年度業績和派息預測　「第四次創業」有好開始

股市 16:06 2023/04/13

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【UNIQLO母企】迅銷上半財年多賺4.5%、調高全年度業績和派息預測　「第四次創業」有好開始

時裝品牌UNIQLO、GU母企的迅銷 （06288） 公布中期業績，截至2月底止，半年純利按年增4.5%至1,533億日圓，收入增20%至14,673億月日圓，齊創新高。迅銷上調全年業績預測，包括將收益上修300億日圓、經營溢利上修100億日圓，若撇除日圓匯率影響，料今年全年收益總額可增長16.5%，盈利按年增17%。

因應日圓匯價轉穩定，迅銷上半年財年轉錄匯兌虧損17.62億日圓，較上年同期匯兌收益235.76億日圓，明顯轉弱。

迅銷宣派中期股息每股125日圓，由於公司3月1日正式將股份「1拆3」，金額雖較去年同期派280日圓為少，實際則增長34%。迅銷預期，年末再派125日圓，全年合派250日圓，以相同口徑比較，按年增長21%。

UNIQLO大中華區銷售1月起大幅改善

以上半財年計，迅銷旗下日本UNIQLO業務收益為4,951億日圓，按年升11.9%；海外UNIQLO業務收益為7,552億日圓，按年增27.3%；GU業務收入1,456億日圓，揚18.5%；全球品牌業務為702.4億日圓，增19.1%。

集團半年毛利率下降 1.1 個百分點，至50.5%。

 

迅銷在各主要市場的表現都有明顯改善，在財年第一季度（2022年9月至11月）表現遜色的大中華區。隨內地和香港放寬疫情限制後，銷情從1月起轉趨強勁，令第二季度轉錄經營溢利，但總結上半年分區收益及溢利仍有下跌。

其他地區方面，UNIQLO不論是日本本土、南韓、東南亞、南亞及大洋洲、北美地區營業額都有可觀增長。

重申「第四次創業」　目標5年綜合收益5萬億日圓

迅銷預計，截至今年8月底，日本UNIQLO的門店數量將達到809間（含僱員特許經營店），海外UNIQLO的門店數將達到1,690間，GU 門店數將達到469間，料集團旗下各品牌門店總數達到3,674間。

迅銷重申，將2023年訂為「第四季創業」起點，成為人們生活中不可或缺的品牌，期望5年內綜合收益總額達5萬億日圓，相當於較今年度預測收益2.68萬億日圓再增長86%，並專注5大方面：

  • （1）進化數碼消費零售企業模式；
  • （2）轉型為以全球視野出發的商業經營；
  • （3）追求商業發展本身就能夠有助於可持續發展的模式；
  • （4）擴大 GU（極優）以及 Theory 等全球品牌業務；
  • （5）構建能在全球各地最大化善用人才的企業組織，幫助員工個人高度成長。

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記者：伍鍵文

FAST RETAIL－DRS（06288） 港股 業績公布 UNIQLO 時裝服飾
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