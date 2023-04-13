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【美中小企】收緊信貸　美中小企業貸款申請批准率連跌9個月

商業 14:30 2023/04/13

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美國Silicon Valley Bank和Signature Bank接連倒閉後，美國貸款機構，尤其是為小企業服務的中小型銀行被迫進一步收緊信貸，對借貸開始謹慎，也令當地中小企業面臨信貸緊縮。

【ESG】HK2A舉辦ESG實戰經驗講座　適合中小企參與

根據2月份發佈的最新 Biz2Credit小企業貸款指數，大銀行小企業貸款申請的批准率已連續9個月下降。大型銀行在2月份僅批准了14.2%的申請，低於2020年2月的28.3%。今年2月小型銀行亦僅批准了大約20%的貸款申請，但在疫情爆發前的2020年初，他們批准了大約一半的申請。

Biz2Credit行政總裁兼聯合創始人Rohit Arora表示，信貸全面收緊將有助於緩解通貨膨脹，這是美聯儲希望通過加息來實現的目標。但這意味著，作為龐大的就業機會創造者和經濟創新來源的中小企業將陷入困境。

在科羅拉多州經營藥房的James Carron就感受到利率上升，在疫情前僅為6.99%，但現在已上升到13%，並迅速接近14%，其他潛在貸款人的利率甚至更高，他因此推遲了計劃購買兩台伺服器和額外的電腦硬件安全升級。

「信貸緊縮對小企業的影響大於大企業，因為小企業可以獲得融資的槓桿較少。我們不能發行公司債券，或有其他資金可供我們使用。大公司有多種途徑來確保合理的融資利率，小企業沒有這種能力。」他說。

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責任編輯：李智賢

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