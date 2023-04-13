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【俄烏戰爭】美外洩密件揭 俄僱傭兵圖向土耳其購武

環球社會熱點 15:04 2023/04/13

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美媒美國有綫新聞網絡（CNN）引述美國政府近期外洩的密件指，俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）曾試圖，向北約成員國土耳其購買武器及軍備。「瓦格納集團」據報在今年2月初曾和土耳其聯繫人見面，表示希望購入武器用於俄烏戰爭。

網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽 【下一頁】

外洩密件名為「馬里、俄羅斯、土耳其：瓦格納集團向安卡拉（土耳其首都）尋求武器」（Mali, Russia, Turkey: Vagner seeks weapons from Ankara），未有透露聯繫人身份，亦未提及土耳其政府是否得悉會面情況。

根據文件，目前亦未有任何證據顯示，土耳其已向「瓦格納集團」出售任何武器。

文件指，「瓦格納集團」曾計劃如向土耳其購武成功，會在非洲國家馬里使用武器，更打算從俄羅斯監獄招募囚犯。

報道分析指，作為北約盟國的土耳其如向「瓦格納集團」售武，美方或憂慮土耳其與其他北約成員國關係複雜化。

俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役 【下一頁】

美國周三（12日）宣布，制裁4個總部位於土耳其的實體，指其違反美國出口管制並協助俄羅斯繼續戰爭。受制裁對象包括一間電子產品企業，及另一個被指協助轉讓軍民兩用商品的技術貿易商。

行動屬美國財政部針對全球逾120個實體的制裁計劃一部分，也是自俄烏戰爭爆發以來，美國對土耳其採取的最大規模執法行動。

《路透社》引述美國政府官員指，制裁針對土耳其海運和貿易部門的實體及個體，並指該批實體及個人主要在俄羅斯名下或與俄羅斯有聯繫。

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責任編輯：李俊儀

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