【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元

自2022年4月開始停牌的融創中國（01918），終在今日（13日）復牌，股價開市報1.93元，較停牌前4.58元跌57.8%，全日最多曾跌59.4%見1.86元。截至中午2時半，股價報2.14元，跌53.3%，成交額14.2億元。

根據融創復牌通告披露，集團已達復牌指引，包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂、證明公司遵守上市規則第13.24條、向市場公布所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況、撤銷或駁回針對公司的清盤呈請並解除清盤人的委任。

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摩根大通發表報告，參考其他內房停牌後復牌的表現，如龍光集團（03380）及佳兆業（01638）在復牌後5日內，股價下跌56%至60%。該行預期融創的帳面價值將繼續下跌，以預測市帳率0.1倍計算，給予融創目標價僅值1元，評級「減持」。

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記者：李兆明