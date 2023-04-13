  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【融創復牌】融創停牌逾年今復牌 股價暴瀉逾5成 摩通指股價只值1元

股樓投資 15:07 2023/04/13

分享：

分享：

自2022年4月開始停牌的融創中國（01918），終在今日（13日）復牌，股價開市報1.93元，較停牌前4.58元跌57.8%，全日最多曾跌59.4%見1.86元。截至中午2時半，股價報2.14元，跌53.3%，成交額14.2億元。

根據融創復牌通告披露，集團已達復牌指引，包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂、證明公司遵守上市規則第13.24條、向市場公布所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況、撤銷或駁回針對公司的清盤呈請並解除清盤人的委任。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息  另推薦其中8股【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

摩根大通發表報告，參考其他內房停牌後復牌的表現，如龍光集團（03380）及佳兆業（01638）在復牌後5日內，股價下跌56%至60%。該行預期融創的帳面價值將繼續下跌，以預測市帳率0.1倍計算，給予融創目標價僅值1元，評級「減持」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 港股 復牌 目標價 市帳率 龍光 停牌 龍光集團（03380） 融創中國（01918）

上一篇文章

啟德MONACO兩房海景戶　月租1.9萬　業主享近2.3厘租金回報

下一篇文章

FTX收回超過73億美元資產 正製定初步破產保護計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動汽車】Tesla周六起調整本港電動車售價 Model 3 Performance減幅最大達14%
【電動汽車】Tesla周六起調整本港電動車售價 Model 3 Performance減幅最大達14%
【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠
【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠
【阿里巴巴9988】阿里傳調整數字商業部門 淘寶天貓或再分家
【阿里巴巴9988】阿里傳調整數字商業部門 淘寶天貓或再分家
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
飛揚第1期147伙餘貨減價　部分減逾10%　下周二推108伙
飛揚第1期147伙餘貨減價　部分減逾10%　下周二推108伙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款