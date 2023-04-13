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印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐

環球社會熱點 14:00 2023/04/13

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印度近期的新冠肺炎個案飆升，Omicron亞變種毒株Arcturus（XBB.1.16）成為當地疫情惡化主因。部分地區再次強制民眾於公共場所佩戴口罩，衛生部門也加強演習以應對潛在公營醫療系統壓力。

北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散 【下一頁】

印度衛生部透露，全國周三（12日）錄得超過4萬宗活躍新冠確診個案，按日急增3,122宗創下近期紀錄。

研究網站Our World in Data的數據顯示，印度截至本月11日的每日新增確診7天平均數為5,555宗，為上月同期的超過15倍。

印度部分邦強制要求民眾戴口罩，而南部喀拉拉邦（Kerala）重新要求長者、孕婦及長期病患者等群體戴口罩。

【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生 【下一頁】

當地醫院處於紅色警戒狀態，衛生部本周已啟動模擬演習，審查醫院是否有完善配套以應對疫情惡化後可能持續飆升的患者人數。

世衛（WHO）流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，Arcturus變種在刺突蛋白中有一項額外突變，實驗室研究指這項突變導致病毒傳染性及潛在致病性增加。 

但她指Arcturus變種已傳播幾個月，世衛暫時未見毒株在個人或群體中傳播嚴重程度有明顯變化。

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責任編輯：鄭錦玲

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