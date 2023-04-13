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【加密貨幣】以太坊上海分支完成升級　用戶即提取1,000萬美元價值以太幣

科技 14:11 2023/04/13

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今年以來，加密貨幣升勢持續，截至今（13日），主流加密貨幣之一的以太幣今年至今已升逾60%。而近日以太坊的「上海」分支已升級完成，而在升級完成的半小時內，就有5,413顆以太幣被提取，總額約1,000萬美元（約7,800萬港元）。

以太坊上海分支稱為「Shapella」，在世界協調時間4月12日22:27啓動，22:42完成，代表廢除算力挖礦的以太坊區塊鏈，早前抵押的用戶現在可以正式提取以太幣。在升級完成後的半小時內，共有285筆以太幣提取申請，總數5,413顆以太幣，以目前以太幣值為1,900美元推算，總值逾1,000萬美元。

【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）

本次升級非常矚目，可以說是以太坊完成權益證明（Proof of Stake）的象徵。以太坊創辦人Vitalik Buterin表示：「在以太坊協議轉型的過程中，我們已經走完了最困難，也最需要速度的重大步驟。」他補充，雖然還有一些重大升級等待完成，但這些事情可以用較慢的步調完成。

升級到以太坊2.0後，區塊鏈運算規模大幅提升，驗證成本則大幅下降。分析師預期，在接下來一週內，可能會有多達百萬顆以太幣流向交易市場，會帶來幣值大跌。唯目前看來，賣壓尚未成形，以太幣的價格仍然穩定，一方面是因為提取需時，每天能接受的額度有限，另一方面，也有許多人看準這波拋售潮，準備大舉進場，或形成下一波牛市。

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類

責任編輯：李彥煒

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