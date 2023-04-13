  • 26°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票　直言「沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone」

股市 14:17 2023/04/13

分享：

分享：

【股神巴菲特】巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票　直言「沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone」

「股神」巴菲特 （Warren Buffett）接受CNBC專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果公司（美：AAPL）股票，又提到投資蘋果公司的原因，直指沒有人會爲1萬美元而不再使用iPhone，認爲蘋果是間「了不起的企業」。

巴菲特在接受訪問時承認，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）確實曾因稅收目的而出售蘋果股票，但如今他堅持「不考慮出售任何蘋果股票。」

他指，從稅收而言，當時出售部分股票似乎是好主意，惟實際上是「一筆愚蠢交易」，直言「永遠不會有另一家令那麼多人更快樂的企業。」

根據巴群最新提交給監管機構的文件，公司持有超過9.15億股蘋果股票，相當於5.8%的股份。

沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone

巴菲特提出了一個有趣的思想實驗，表示「如果你是蘋果的用戶，有人給你1萬美元，但唯一的條件是他們會取走你的 iPhone，並永遠無法再購買另一部。你是不會接受。」不過，「倘若有人提出相同建議，放棄使用正在使用福特汽車（美：F），你可能會接受並購買雪佛蘭（通用（美：GM）旗下品牌）。」

巴菲特強調，蘋果是一個非凡的公司，巴郡無法發展這樣的業務，因此便擁有大量蘋果股票，並隨著時間推移，逐漸提高持股。

此外，他又盛讚蘋果CEO庫克（Tim Cook）是歷史上「最經典」的行政總裁之一，指他以非凡的形式管理蘋果公司。

更多美股新聞

相關文章：

【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成　開市跌超過2%

【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象　解釋「短炒」台積電

【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢

記者：伍鍵文

美股 比特幣 蘋果（Apple，美：AAPL） 巴菲特 科技產品 庫克
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】北森控股9669首掛　午後急插三成　一手帳面蝕1984元

下一篇文章

【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至價值70億美元　下代iPhone將與中國同時生產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款