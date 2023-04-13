▲ 【股神巴菲特】巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票 「沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone」

「股神」巴菲特 （Warren Buffett）接受CNBC專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果公司（美：AAPL）股票，又提到投資蘋果公司的原因，直指沒有人會爲1萬美元而不再使用iPhone，認爲蘋果是間「了不起的企業」。

巴菲特在接受訪問時承認，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）確實曾因稅收目的而出售蘋果股票，但如今他堅持「不考慮出售任何蘋果股票。」

他指，從稅收而言，當時出售部分股票似乎是好主意，惟實際上是「一筆愚蠢交易」，直言「永遠不會有另一家令那麼多人更快樂的企業。」

根據巴群最新提交給監管機構的文件，公司持有超過9.15億股蘋果股票，相當於5.8%的股份。

沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone

巴菲特提出了一個有趣的思想實驗，表示「如果你是蘋果的用戶，有人給你1萬美元，但唯一的條件是他們會取走你的 iPhone，並永遠無法再購買另一部。你是不會接受。」不過，「倘若有人提出相同建議，放棄使用正在使用福特汽車（美：F），你可能會接受並購買雪佛蘭（通用（美：GM）旗下品牌）。」

巴菲特強調，蘋果是一個非凡的公司，巴郡無法發展這樣的業務，因此便擁有大量蘋果股票，並隨著時間推移，逐漸提高持股。

此外，他又盛讚蘋果CEO庫克（Tim Cook）是歷史上「最經典」的行政總裁之一，指他以非凡的形式管理蘋果公司。

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記者：伍鍵文