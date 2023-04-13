【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至價值70億美元　下代iPhone將與中國同時生產

▲ 【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至70億美元 下代iPhone將與中國同時生產

據《彭博》引述消息人士透露， 蘋果公司（美：AAPL）上一財年在印度組裝了超過價值70億美元的iPhone，大增兩倍，通過富士康、和碩等合作夥伴的擴產，蘋果目前在印度生產了近7%的iPhone，而兩年前的只有約1%。

消息人士指，近年中美之間的緊張局勢繼續升級，蘋果正在探索減少對中國依賴的方法，而在過去一年的步伐有所加快。

蘋果上財年交付50億部iPhone，按年大增近4倍，蘋果 同時嘗試在今年秋季推出的下一代iPhone將印度與中國同步生產，並是首次同時在兩個國家一同組裝iPhone。若供應商擴張迅速，蘋果甚至可在2025年於印度組裝近25%的iPhone。

更多美股新聞

相關文章：

【AAPL】蘋果將於印度設首間實體零售店 庫克傳將親身主持開幕

【AAPL】蘋果CEO庫克：蘋果與中國是共生關係 雙方都享受

【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股 改為增持蘋果

編輯：姚卓然