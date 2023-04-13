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【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至價值70億美元　下代iPhone將與中國同時生產

股市 13:08 2023/04/13

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【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至70億美元　下代iPhone將與中國同時生產

據《彭博》引述消息人士透露，蘋果公司（美：AAPL）上一財年在印度組裝了超過價值70億美元的iPhone，大增兩倍，通過富士康、和碩等合作夥伴的擴產，蘋果目前在印度生產了近7%的iPhone，而兩年前的只有約1%。

消息人士指，近年中美之間的緊張局勢繼續升級，蘋果正在探索減少對中國依賴的方法，而在過去一年的步伐有所加快。

蘋果上財年交付50億部iPhone，按年大增近4倍，蘋果同時嘗試在今年秋季推出的下一代iPhone將印度與中國同步生產，並是首次同時在兩個國家一同組裝iPhone。若供應商擴張迅速，蘋果甚至可在2025年於印度組裝近25%的iPhone。

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編輯：姚卓然

 

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 移動裝置 貿易戰 科技戰 市場拓展 外交 中國 iPhone 印度
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