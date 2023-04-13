北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散

南韓聯合參謀本部周四（13日）表示，北韓當日早上約7時23分從平壤附近，向朝鮮半島東部海域發射一枚中程級別以上的彈道導彈。是次距離北韓上次發射短程彈道導彈僅相隔17日，為北韓今年第9次發射彈道導彈。

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韓聯社引述分析認為，今次這枚導彈發射仰角比正常角度大，飛行約1,000公里後落入東部海域，具體數據仍有待情報機構分析。

日本政府表示，北韓最少發射1枚或是洲際彈道導彈（ICBM）級別的導彈，已落在日本疆域外。日本政府早上透過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布信息，指導彈將於早上8時降落在北海道附近，呼籲當地居民疏散。

但日本當局約20分鐘後承認預測錯誤，取消警告。

日本政府其後強調，發出再撤回緊急疏散警告的決定正確。內閣官房長官松野博一出席記者會表示，發布警告是為告知民眾導彈墜落的危險，將民眾安全放在首位。

他同時透露日本雷達偵測到北韓導彈後，導彈立即消失。當局進一步分析發現導彈無落入日本領土可能，決定解除疏散警告。

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日本傳媒NHK引述身處火車站的學生指，當局發出疏散警告時，一度導致民眾出現恐慌。但有工作人員呼籲保持冷靜，民眾亦有跟隨指示。

是次並非日本首次就北韓發射導彈，使用J-ALERT系統。去年10月1枚導彈飛過日本上空時，日本亦有發出疏散警告。但由於發出時間過遲，直至導彈落入太平洋時，大部分民眾才意識到事件發生。

1個月後，日本亦再錯誤地發出警告，指一枚導彈已飛越日本上空。

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責任編輯：李俊儀