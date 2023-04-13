  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽

環球政治 12:42 2023/04/13

分享：

分享：

社交媒體近期流傳影片，聲稱是俄羅斯士兵將烏克蘭戰俘斬首的片段。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責兇手為畜生，俄羅斯克里姆林宮發言人則形容片段糟糕，但應驗證影片真偽。

【俄烏戰爭】俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役 【下一頁】

首段影片上周六（8日）於親俄社交媒體頻道上載，據報是由俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）的僱傭兵拍攝。

片段顯示兩名烏克蘭士兵遭到斬首後，遺體放置在地上，而旁邊則是一輛被摧毀的戰車。片中有人用俄語説話，指地雷炸毀了戰車，然後有人將烏兵斬首。

第二段影片則於Twitter流傳，料攝於夏天。片段疑為一名俄兵用刀將一名烏兵斬首。

【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗 【下一頁】

澤連斯基形容上述兩段影片的兇手是畜生（beast），需為所做一切承擔法律責任。他呼籲國際社會必須打敗恐怖主義，指全球不能忽視涉事影片。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，影片很糟糕，但首先需要核實影片真實性，包括是否發生過這件事和具體地點等詳情。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役
今日
【俄烏戰爭】俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役
【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗
2023/04/12
【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
2023/04/11
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
拜登將訪北愛晤辛偉誠 料強調保留和平協議成果
2023/04/11
拜登將訪北愛晤辛偉誠 料強調保留和平協議成果
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為
2023/04/10
美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為

你可能感興趣

【俄烏戰爭】俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役
今日 10:58
【俄烏戰爭】俄將改用電子徵兵 役齡男禁出國逃兵役
【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗
10:50 2023/04/12
【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
18:24 2023/04/11
南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞
地緣政治 軍事 政治 譴責 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 澤連斯基 Twitter

下一篇文章

【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾
【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
【俄烏戰爭一周年】網傳烏兵疑遭俄兵斬首片 俄將改用電子徵兵（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】網傳烏兵疑遭俄兵斬首片 俄將改用電子徵兵（持續更新）
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款