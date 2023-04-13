【俄烏戰爭】網傳烏戰俘疑遭俄兵斬首影片 俄指應驗真偽

社交媒體近期流傳影片，聲稱是俄羅斯士兵將烏克蘭戰俘斬首的片段。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責兇手為畜生，俄羅斯克里姆林宮發言人則形容片段糟糕，但應驗證影片真偽。

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首段影片上周六（8日）於親俄社交媒體頻道上載，據報是由俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）的僱傭兵拍攝。

片段顯示兩名烏克蘭士兵遭到斬首後，遺體放置在地上，而旁邊則是一輛被摧毀的戰車。片中有人用俄語説話，指地雷炸毀了戰車，然後有人將烏兵斬首。

第二段影片則於Twitter流傳，料攝於夏天。片段疑為一名俄兵用刀將一名烏兵斬首。

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澤連斯基形容上述兩段影片的兇手是畜生（beast），需為所做一切承擔法律責任。他呼籲國際社會必須打敗恐怖主義，指全球不能忽視涉事影片。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，影片很糟糕，但首先需要核實影片真實性，包括是否發生過這件事和具體地點等詳情。

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責任編輯：鄭錦玲