【電動超跑】超級跑車品牌林寶堅尼將推首部電動車款Grand Tourer

電動車市場由Tesla帶起，目前仍然持續，傳統車廠紛紛轉型，連超級跑車品牌亦不例外。近日超跑品牌林寶堅尼（Lamborghini）CEO就表示，將會推出首款純電林寶堅尼將車款，車迷們定必十分驚喜。

意大利超級跑車廠商林寶堅尼總裁兼行政總裁Stephan Winkelmann接受網站Motor Authority訪問時透露，首款純電林寶堅尼將為Grand Tourer車款，車內採用2 + 2座位。對上一次林寶堅尼推出四座位GT已是1968至1978年間生產的Espada，之後該廠就專注生產雙座位超級跑車。林寶堅尼早前已預告，首款純電動車款將在2030年前面世，新車屬於全新車系，而並非現有車款的油改電版本。

林寶堅尼的市場及營銷部主管Federico Foschini就表示，新車的後座是實際能夠坐人，並且能提供舒適乘坐感受。料新車將到2028年才有望推出，現時廠商並未公布規格及配置等細節，Foschini指，開發團隊會將續航距離目標設為超過480公里。在純電新車發表之前，林寶堅尼會在2024年為現有的車款電動化，並加入新研發的油電混能和插電混能系統。

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責任編輯：李彥煒

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