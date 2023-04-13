  • 25°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜京東】京東半日挫3%　摩通：收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估　偏好阿里、拼多多

股市 12:20 2023/04/13

分享：

分享：

【大行報告｜京東】摩通：京東收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估　偏好阿里、拼多多

摩通表示，由於3月表現疲弱，現時預料京東 （09618） 首季收入將按年增長0.5%，較早前預測的增長2%有所下調，經調整淨利潤率料達到2.6%，高於市場預測的2.2%，給予京東港股及美股目標價分別為165元及42美元，維持對公司「中性」評級，並指以目前收入增長及毛利率不明朗之下，難以觸發估值重估。

該行表示，行業中依然較看好阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD），原因是阿里巴巴具分拆概念，而拼多多市佔率有望提高，而市盈率亦在低雙位數字。

京東今年股價反覆走弱，周四（13日）曾一度跌6.2%，低見143.5元，半日跌3.1%，報148.3元。全年計，已累跌近32%。

摩通指，京東首季幾乎無增長，但重申預料第二至第四季收入按年增長將回升至10%以上。公司透過提高價格競爭力來推動第三方商品成交總額（GMV）及銷售額，加上自去年第3季起逐步篩走低利潤產品和非核心業務，而推行百億補貼計劃方面態度亦保持審慎，預料可支撑今年經調後淨利潤率增長。

不過，摩通提到，京東收入增長仍存在下行風險，最終收入增長或未能達到管理層的預期，而現行經營策略調整雖然可以解決其增長疲軟的根本原因，但執行起來並不容易，需要一段時間才能見到進展。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

相關文章：

【人民幣港股】京東申請增設人民幣櫃台　至今第11間

【新股IPO】京東彈高6%　擬分拆京東產發及京東工業上市　傳各尋求集資約78億

【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15%　香港用戶無份

編輯：姚卓然

京東集團—SW（09618） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 補貼 目標價 京東（美：JD） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介中船防務、金斯瑞生物科技 　並分析受壓股星旅遊文化

下一篇文章

【中國經濟】内地3月出口總值按年增14.8%　勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款