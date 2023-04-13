【大行報告｜京東】京東半日挫3%　摩通：收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估　偏好阿里、拼多多

▲ 【大行報告｜京東】摩通：京東收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估 偏好阿里、拼多多

摩通表示，由於3月表現疲弱，現時預料京東 （09618） 首季收入將按年增長0.5%，較早前預測的增長2%有所下調，經調整淨利潤率料達到2.6%，高於市場預測的2.2%，給予京東港股及美股目標價分別為165元及42美元，維持對公司「中性」評級，並指以目前收入增長及毛利率不明朗之下，難以觸發估值重估。

該行表示，行業中依然較看好阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD），原因是阿里巴巴具分拆概念，而拼多多市佔率有望提高，而市盈率亦在低雙位數字。

京東今年股價反覆走弱，周四（13日）曾一度跌6.2%，低見143.5元，半日跌3.1%，報148.3元。全年計，已累跌近32%。

摩通指，京東首季幾乎無增長，但重申預料第二至第四季收入按年增長將回升至10%以上。公司透過提高價格競爭力來推動第三方商品成交總額（GMV）及銷售額，加上自去年第3季起逐步篩走低利潤產品和非核心業務，而推行百億補貼計劃方面態度亦保持審慎，預料可支撑今年經調後淨利潤率增長。



不過，摩通提到，京東收入增長仍存在下行風險，最終收入增長或未能達到管理層的預期，而現行經營策略調整雖然可以解決其增長疲軟的根本原因，但執行起來並不容易，需要一段時間才能見到進展。

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編輯：姚卓然