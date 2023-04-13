【A股點睇】官媒：中國特色估值體系提速 高息率彰顯投資價值

據國內《證券日報》頭版報道，A股進入業績期，截至周三（12日）共有1,564家A股公司披露年報，其中擬派發現金股息的公司達1,171家，佔比近75%，派息金額合計約9,590.55億元（人民幣，下同）。

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文章指，在派息金額迭創新高之際，股息率也愈發成為市場焦點。統計數據顯示，高股息率上市公司主要集中在國企，尤以銀行、資源、能源類上市公司居多。例如，已披露年報的24家上市銀行中，五成以上的股息率超過5%。「相比之下，1年期定期存款的基準利率僅為1.5%。面對這一差距，難免會產生『存銀行不如買銀行股』的觀點。」

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同時，股息率峰值愈來愈高，高股息率公司愈來愈多。一方面，彰顯出相關公司的投資價值；另一方面，也反映出其投資價值未被充分認知。因此，在鼓勵上市公司現金分紅的同時，中國特色估值體系的探索建立也需要進一步提速。「優質國企上市公司是資本市場的壓艙石。誠然，影響上市公司估值的因素很多，中國特色估值體系的建立雖非一日之功，但也要有時不我待的緊迫感，加快促進市場資源配置功能的更好發揮。」文章結尾說。

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責任編輯：林衛