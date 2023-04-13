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【專家點睇】中國經濟從築底步入弱復甦 任澤平：全力拼經濟才能救通縮

股樓投資 12:04 2023/04/13

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國內著名經濟學家任澤平表示，中國3月物價數據「通縮」和金融數據回升並存，一面是金融數據表現亮眼，社融增速10%，信貸增速11.8%，M2增速12.7%，企業端和居民端信貸雙雙多增，結構轉好。但另一面是物價低迷，CPI同比增長0.7%，PPI同比下降2.5%。

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

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【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

他解釋，從經濟周期來看，經濟復甦需經過庫存傳導，量在價先，當前處在經濟復甦早期，率先消耗庫存，庫存不足應對需求才會傳導至價格，因此以金融數據為代表的先行指標向好，而以物價為代表的滯後指標尚未啟動。同時，目前經濟恢復仍不穩固，根據費雪方程式，MV=PQ，M高增，P低迷，指向貨幣流通速度V放緩，與M1回落、居民存款高增相印證，信貸擴張後部分資金未能流入實體經濟，形成空轉或沉澱，說明企業和居民對未來預期仍謹慎，預防式儲蓄明顯。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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他認為，只有全力拼經濟才能救「通縮」，當前社融回升、綫下活動恢復、房地產分化式復甦，表明經濟弱復甦，但是物價低迷、豬周期低位、全球大宗商品調整衝擊、歐美銀行業危機衝擊外貿等，表明經濟復甦基礎不牢、需求不足，貨幣財政政策仍需積極發力，提振居民和企業信心，鞏固經濟復甦的勢頭。

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責任編輯：林衛

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任澤平 經濟 M2 PPI CPI 中國

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