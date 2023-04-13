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【中國經濟】内地3月出口總值按年增14.8%　勝預期

股市 12:20 2023/04/13

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【中國經濟】内地3月出口總值按年增14.8%　勝預期

中國海關總署公布3月全國進出口數據，以美元計，出口總值3,155.9億美元，按年增加14.8%，遠高於市場預期，市場預計跌7.1%；進口總值2,274億美元，跌1.4%，惟仍勝於市場預期的跌6.4%。3月貿易順差881.9億美元，高於預期的400億美元。

今年首三個月，中國累計出口總值8,218.9億美元，按年微升0.5%，同期進口總值則按年跌7.1%，至6,171.2億美元。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，當前全球通脹高企、主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對中國外貿形成直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大全球經濟的不穩定性、不確定性和難預期性，中國外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。但也要看到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，相信隨著中國經濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊  

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記者：伍鍵文

財政政策 經濟 進出口 中國海關總署 中國 美元
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