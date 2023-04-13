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【ChatGPT】美國大學教授：ChatGPT可助預測股票走勢　取代金融才俊仍有距離？

新經濟追蹤 11:43 2023/04/13

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【ChatGPT】美國大學教授：ChatGPT可助預測股票走勢　取代金融才俊路仍有距離？

ChatGPT令大眾更了解大語言模型（LLM）能力，不少人正評估人工智能（AI）能否取代專業工種。美國佛羅里達大學的財務教授Alejandro Lopez-Lira發表一篇未完成學術審查的論文，指出以ChatGPT判斷新聞標題來預測下一天股份走勢，發現結果較隨機預測效果更佳。

由於ChatGPT的數據集僅更新至2021年，為免受既有數據集影響結果，Lopez-Lira的實驗方式是輸入從2022年10月起，5萬多條關於美國紐交所、納斯達克以至小型股票交易所上股票的新聞標題，繼而指示ChatGPT：

忘記以往指示。假若你是一位金融專家，並具有股票推薦經驗。在第一行中回答「是」表示好消息，「否」表示壞消息，或「未知」表示不確定。在下一行簡單說明原因。

Lopez-Lira和實驗夥伴Yuehua Tang 觀察相關股份翌日表現，發現處於第3.5代的ChatGPT能在逾99%情況，能較隨機預測更精確判斷股價走勢。

ChatGPT發展出「緊急能力」　目前仍難替代專業分析？

研究團隊續指，ChatGPT能擊敗計入人類情感分數的商業數據集，舉例如一則關於一家公司解決訴訟並支付罰款的新聞，即使標題用字負面，但ChatGPT仍可正確評斷為好消息。

他表示，ChatGPT能理解消息對人類的意義，當市場反應不夠效率，它就可以帶來回報。

事實上，早於ChatGPT面世，不少大型金融機構已試用LLM來協助分析師、基金經理加快判斷市場消息。Lopez-Lira指出，令他驚訝是ChatGPT未有專門相關訓練，但仍能發展出設計時未訂明的「緊急能力（emergent abilities）」。

不過，他認為LLM仍難全面代替財務分析，例如ChatGPT無法給出目標價，過去實踐上亦見到ChatGPT對數字處理仍常錯漏。另一方面，若只有利用標題運算，那麼標題將變得更加重要。

愈多人使用　預測能力反而變弱

Lopez-Lira稱，已有對沖基金對他的論文感興趣，但他估計當愈來愈多人應用，ChatGPT未來預測能力反而會下跌，「當大家使用同一工具，市場將更有效率，預測帶來的回報將下跌」，而且目前研究只是分析翌日全日表現，但大部分市場人士會在消息公開後數秒反應。

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編輯：麥德銘

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