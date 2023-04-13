▲ 【互聯網數據】騰訊《PUBG Mobile》海外收入按月增長26% 回升至中國手遊榜第2位

市場研究機構Sensor Tower 數據顯示，連同App Store及Google Play數據，3月騰訊 （00700） 《PUBG Mobile》海外收入按月增長26%，排名上升1位至收入榜第2名，並重回增長榜榜首。 截至2023年4月6日，《PUBG Mobile》海外總收入突破39億美元。

至於 米哈遊 《原神》仍高踞海外收入榜首。而靈犀互娛旗下三國題材4X策略手游《三國志·戰略版》3月海外收入按月提升54%，排名上升11位至收入榜第17名，並躍居增長榜第5名。

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