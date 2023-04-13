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【拓展版圖】foodpanda拓O2O網絡迎後疫情時代　推廣本地農產品、外送五月天週邊產品帶驚喜

商業 11:46 2023/04/13

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網上外賣送遞平台foodpanda近年從綫上走到綫下，針對生活雜貨外送服務需求加設Pandamart網絡。圖為Pandamart快商務總監陸欣。

網上外賣送遞平台foodpanda近年從綫上走到綫下，針對生活雜貨外送服務需求加設24小時網上超市pandamart網絡，擴展新業務。今年2月，foodpanda在西營盤區開設亞太區首間24小時網上超市pandamart O2O概念店。pandamart快商務（Quick Commerce）總監陸欣舜分享，現時包括西營盤O2O概念店在內，大部分pandamart都有提供自取服務，盼帶來更多元化的購物體驗。

團隊早在2020年因應疫市需求，推出24小時網上超市pandamart。據2022年數據顯示，西營盤區的定單金額增長為全港最高，較2021年相比錄得74%增幅，因此早前決定以西營盤為亞太區首間O2O Pandamart的概念店選址。

    點擊圖片放大

面對「疫境」，陸欣舜笑言，當時經常鼓勵及支持這些年輕團隊成員「走出去」啟發新構思，都會有驚喜。例如，前年就有成員提議夥拍本地農夫及漁場等，傳承本地「血脈」及故事，一同在疫情下尋找新出路，推廣「不時不食」的新鮮蔬果產品。

經歷逾大半年時間，由進行實地考察、與農夫溝通、構思開拓本地新鮮蔬果產品綫、設計新包裝吸客等，他指項目基本上都是賦權予年輕團隊構思。「最終大家對成果十分滿意，而且銷情也超乎預期，屢次都迅速清貨，成功吸引一群支持本地新鮮蔬果產品的客群。」

據foodpanda最新數據顯示，pandamart上新鮮蔬果的產品種類較去年增長130%，而相關訂單數量亦對比去年同期急升，其中水果訂單的按年增長比率達159%，而蔬菜訂單則按年增長101%。

    點擊圖片放大

他又指，早前吸取客人回饋後，部署前舖後倉的Dark store（電商專門店），拓展Pandamart網絡時，團隊亦針對改善了冷鏈物流，為此增加投資。現時還有上架產品，除了本土養殖的魚類及新鮮農產品，還有多款從日本搜購的人氣雪糕，以及ready-to-heat的產品。

年輕團隊新提案　首度為香港五月天歌迷帶驚喜

近月隨着本港防疫措施放緩，不少海外歌手及組合相繼重回本港舉辦演唱會，他分享，團隊亦有針對這些體驗類消費思量對策略。最近更與台灣天團「五月天」合作，在本港的Pandamart首度限量上架周邊產品如螢光棒、T-shirt，讓五月天歌迷「五迷」可以更方便的方式購買及為其應援。他透露，目前市場反應理想，產品賣得「七七八八」，未來還有意再有針對體驗類消費活動，推出其他新項目。

pandamart目前與1,300個國際及本地品牌合作，供應近萬款商品，種類涵蓋新鮮食品、急凍及冷藏食品、零食、飲品和各類型家居用品。他透露，概念店自2月開店以來的銷情理想，已達到公司預期目標。為進一步滿足本港消費者需求，Pandamart將於今年內在該店推行實體銷售。另計劃拓展馬料水、天水圍等新界地區網絡。

記者：張寶燕

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