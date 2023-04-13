【英國王室】哈里獨赴查理斯加冕禮 梅根留美為兒慶生

英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮將於5月6日舉行。英國白金漢宮周三（12日）發表聲明確認，查理斯幼子哈里王子（Prince Harry）將會出席加冕典禮，但哈里太太梅根（Meghan Markle）則會留在美國加州陪兒子慶祝生日。

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哈里梅根的長子阿奇（Archie）將在加冕禮當日迎來4歲生日，兩夫婦好友、王室傳記作者斯科比（Omid Scobie）證實阿奇生日為促成哈里單獨出席加冕禮的一個因素。

而且哈里預計不會在英國逗留很長時間，或僅出席加冕禮數小時後，就會返回美國。

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梅根未有公布與阿奇慶祝生日的方式，此前有報道引述消息人士指，她在阿奇1歲生日時曾製作一個士多啤梨忌廉蛋糕，而哈里則用氣球裝飾住所。

當時梅根亦有公布一段為兒子閲讀兒童讀物《Duck! Rabbit!》的影片，旨在為慈善組織救助兒童協會（Save The Children）籌款，阿奇在片中面帶笑容。

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而哈里梅根女兒莉莉貝特（Lilibet）1歲生日時，他們一家正在英國出席英女王的白金禧年慶典。當日他們在英國舊居浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）為女兒慶生，亦有準備生日蛋糕、氣球和野餐小食，並舉行派對遊戲。

英媒《每日郵報》亦引述王室觀察員估計，查理斯會對哈里單獨出席的決定感到高興，相信尤其是王儲妃凱特（Kate Middleton）等其餘王室成員，亦會為梅根缺席而鬆一口氣。

王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）亦指，哈里梅根與王室的分歧非常嚴重，相關安排或是理想的妥協方案。

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責任編輯：李俊儀