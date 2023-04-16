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【醫療科技】智能心臟起搏器　無綫實時監測機能

10:00 2023/04/16

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這款智能心臟起搏器既輕且薄，只有250微米厚，重量不到半克，柔軟而有彈性，由於包裹着電極，只需輕輕貼在心臟表面，就能提供電脈衝。（美國西北大學）

當病人心律過慢，醫生通常會在病人心肌上安裝「臨時起搏器」，在有需要的情況下，以電擊刺激心臟、使心率增加，但風險是在往後拆除裝置的過程，或會造成細菌感染等併發症。

有科學團隊開發了一款智能心臟起搏器，以無綫形式實時監測心臟機能，且會隨着時間在人體內無害溶解，消除拆除裝置手術的風險。

臨時起搏器的全名為「臨時性經靜脈心臟起搏器」（Temporary Transvenous Pacing），除用在心律過慢的病人外，也是接受永久心臟起搏器手術前的臨時步驟。

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安裝臨時起搏器是短期醫治心律過慢的有效方法，若不理會心律過慢的問題，輕則容易頭暈，重則會出現心臟衰竭，甚至猝死。該裝置是由體外脈衝產生器和連接心臟的電極導綫組成，當心律過慢時，體外脈衝產生器便會刺激心臟，令心跳率加快。

移除傳統起搏器 或致細菌感染

臨時起搏器的電極會連接至心肌上，然後將其導綫由病人胸前抽出，再連接到一個外部起搏盒，提供電流以控制心率節奏。當病人不再需要它時，醫生就會將起搏器的電極從體內移走。

美國西北大學（NU）醫學工程教授John Roger表示，病人進行心導管治療手術後，或心臟病發時，會暫時需要起搏器輔助；而當病人心臟穩定後，就需要將起搏器移除，但過程或會造成細菌感染、組織撕裂或損壞、出血等問題。他指出：「心臟是人體最重要的器官，我們需要盡可能減低，甚至消除任何風險。」

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改善護理效果 降醫療成本

John Roger率領研究團隊，研發了一種無綫智能心臟起搏器，成功克服傳統臨時醫療裝置的主要缺點，毋須再進行導綫移除的手術程序，從而降低醫療成本和改善病人護理效果。

這款智能心臟起搏器既輕且薄，只有250微米厚，重量不到半克，柔軟而有彈性，由於包裹着電極，只需輕輕貼在心臟表面，就能提供電脈衝。

John Roger指出，這種無引綫的生物兼容起搏器，能夠遙距控制，最重要的是，採用了可生物降解材料，能夠於5至7周內在人體無害溶解並吸收，完全避免移除起搏器電極的手術風險。

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西北醫科大學心臟外科醫生Duc Thinh Pham表示：「在目前的起搏器中，病人在插入導綫後往往會有數天感到不適。然後，他們必須限制自己的動作和活動，以防止導綫脫落。」他認為這項發明無疑為病人帶來更舒適的醫療體驗。

接駁手機電腦 助遙距監測

此外，智能心臟起搏器還能夠與其他可穿戴傳感器連結，組成協調網絡系統互相溝通，持續監測身體的各種生理功能，包括體溫、氧氣水平、呼吸、身體活動、肌肉張力和心臟活動等。

系統透過算法自動分析這些綜合活動，可自主檢測異常的心律，並決定何時以何種速度進行心臟起搏。這些數據信息都能接駁至智能手機或平板電腦，因此醫生可遙距監測他們的病人。John Roger認為，這方法將可改變病人接受護理的方式。

記者：陳卓賢

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