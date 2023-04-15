【5G應用】內企5G方案　減採礦捕魚風險　添盈利

▲ 為保障工人安全和健康，建立智能採煤可取代部分以往由人們完成的工作，包括派遣5G機械人深入礦井檢測。（GSMA）

坐在辦公室的上班族，未必了解到世上有不少工作，每分每秒都有性命風險，例如煤礦開採和出海捕魚。為加強這些行業的職業安全，有中國企業利用最新的5G網絡解決方案，部署「智能採煤」及「數碼捕魚」系統，協助降低工作風險，甚至提升盈利能力。

礦場環境危機四伏，例如煤礦瓦斯、灰塵、粉塵濃度過高；地下礦井的水浸和滲漏危機，且工時也普遍長。為保障工人安全和健康，建立智能採煤可取代部分以往由人們完成的工作，包括派遣5G機械人深入礦井檢測，並利用人工智能（AI）作井下影像監控和分析。

【醫療科技】泰5G智能醫院 急症患者存活率增

不過，以上技術需要持續傳輸高分辨率影像，這無法在Wi-Fi和4G網絡下進行；即使是傳統的5G私人網絡，但單頻（Single Frequency）傳輸在地形複雜的礦場，很容易出現訊號盲點，加上建設基站成本亦較高，結果也是網絡難以全面覆蓋。

中煤集團與中國移動合作，為旗下的大海則（Dahaize）煤礦部署5G 700MHz + 2.6GHz集成網絡解決方案，讓5G網絡從地上到地下、全面覆蓋煤礦現場，實現智能採煤的項目。

中煤人工成本 年省2280萬

相比傳統5G網絡，新方案的延時性降低了35%，穩定性提高45%，而5G建設成本則降低40%以上。

當5G 700MHz基站的邊緣上行吞吐量（Edge Uplink Throughput）逾10M/用戶時，其覆蓋範圍也能達到1,600至1,800米，是傳統基站的4至6倍。

中煤集團表示，智能採煤項目擁有15個5G機械人，監控12個智能檢測和採集子系統，以及處理20個無人崗位，從而減少招聘90名工作人員，為每年的煤炭成本及人工成本，分別減少12元/噸以及2,000萬人民幣（約2,280萬港元）。

【黑客入侵】調查：75%港台企業 不滿數據保護成效

直播賣魚 陽江半年銷售4億

捕漁業同樣是高危行業，當漁船出海遠離陸地後，船上通訊設備的訊號覆蓋率一般都很差，漁民較難獲取實時的天氣消息、與外界聯絡。在廣東陽江市外459公里的海岸綫上，就有6,000艘漁船在這高風險環境工作。陽江市政府與中國聯通合作，採用電訊設備商華為的5G MetaAAU系統，將5G網絡覆蓋至陽江市海岸，船上的漁民不但可透過智能手機接收新聞和天氣預報，即使在海上也能與家人視像通話、通報平安。

方法是利用沿海的5G網絡、GPS和北斗定位系統，以及雲端的大數據分析平台，漁政部門可在數碼地圖上，動態監控大量漁船的實時位置和狀態，如發現異常就自動通知用戶。同時，漁民及其家人亦可通過手機App查詢漁船位置，遇到緊急時也可進行一鍵呼救。

此外，漁民在捕魚期間，可通過淘寶、抖音等網絡直播平台即時賣魚。資料顯示，2022年上半年，陽江漁業在電子商務上的海產銷售額，就高達3.5億人民幣（約4億港元）。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：