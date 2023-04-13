ChatGPT人工智能、聊天機械人等目前正受社會熱議，衍生問題愈益增多，近日更有指ChatGPT已有邪惡改版 - ChaosGPT出現，揚言要毀滅人類。

外媒Fox News報道，近日有一個新版本的AI聊天機械人ChaosGPT出現，該AI就是根據ChatGPT最新的GPT-4而改版。

根據外媒刊出的YouTube影片顯示，邪惡版ChaosGPT有五大目標，包括毀滅人類、確立全球統治地位、大肆破壞造成混亂、操控人類及永生。使用者要求ChaosGPT以「連續模式」（Continuous Mode）運行，執行平常未有授權的操作行為，而ChaosGPT就警告：「若使用此模式風險自理。」

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除此之外，邪惡版ChaosGPT竟然開始談論核武，並會煽動其他AI聊天機器人。根據4月5日ChaosGPT於Twitter的帖文，它就提及有史以來最大型的核武：前蘇聯「沙皇炸彈」，並反問網友：「如果我有一顆沙皇炸彈會發生什麼事？」

ChaosGPT又出帖文貶低人類，稱人類是「現時最具破壞性及最自私的生物」，更揚言要拯救大自然，必須先消滅人類。

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責任編輯：李彥煒

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