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【汽車減價戰】車企減價戰延至電動車　比亞迪海豹、吉利幾何等多品牌9折促銷

股市 10:23 2023/04/13

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【汽車減價戰】車企減價戰延至電動車　比亞迪海豹、吉利幾何等多品牌9折促銷

汽車市場繼續上演減價戰，部分新能源車亦同告減價，受新能源汽車需求增速放緩、電池原材料降價，將會有大批新能源車加入降價的行列，當中包括比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、東風 （00489） 等。

據內媒報道，4月7日，比亞迪旗下海豹車型推出購車活動，綜合優惠最高3.1萬元（人民幣‧下同），其中包括1.5萬現金補貼，1萬元金融貼息和6000元置換補貼。海豹的官方指導價為21.28萬至28.98萬元，現金補貼後售價下探至20萬元以下，如果加上金融和置換相關補貼，海豹車型的價格相當於打了九折。

此外，吉利旗下的新能源品牌幾何汽車也在本月推出限時補貼政策，對旗下幾何E、幾何G6、幾何M6等車型補貼至高1.3萬元，入門版車型降幅普遍為10%左右。幾何方面表示，本次補貼推出係因新能源車成本下降。

而4月9日，吉利旗下睿藍汽車發布睿藍9價格調整說明，吉利睿藍9於即日起正式調整官方指導價，其中降幅最大的高配版降價2萬元至17.99萬元，降幅為10%。

4月8日，東風納米宣布調整旗下車型官方指導價，最大降幅為6000元。價格調整後，EX1 PRO售價區間為4.97萬至5.27萬元，納米BOX售價區間為5.47萬至7.47萬元。

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編輯：姚卓然

東風集團股份（00489） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 汽車股 補貼 汽車 新能源
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