▲ 【FTX爆煲】FTX律師稱已收回73億美元資產 正談判重啟加密貨幣交易所

倒閉破產的加密貨幣交易所FTX據報已收回超過73億美元的現金和流動加密資產，自1月以來增加了超過 8 億美元。FTX律師Andy Dietderich周三在美國破產法庭聽證會上表示，情況已經穩定下來，形容「在垃圾箱的火已經熄滅」。

有外電引述Dietderich 說，FTX正在與利益持份者就重啟其加密貨幣交易所作為選項之一進行談判，並可能在本季度就此做出決定。然而Dietderich沒有詳細說明重啟交易所對在破產案件中，加密存款被鎖定的FTX 客戶意味著什麼。

日本FTX 仍能提取任何資金

Dietderich 說，到目前為止，日本的 FTX 客戶是迄今為止唯一能夠提取任何資金的客戶，因為該國的加密監管相對嚴格。Dietderich稱，FTX將需要大量資金來重啟其加密貨幣交易所，因為現有的客戶界面與幕後資金流動幾乎沒有聯繫。

Dietderich 表示，尚不清楚 FTX 是否應該使用自有資金重新啟動交易所，而不是用這筆錢來償還客戶，

FTX去年底按申請破產法第11 章申請破產重組，Dietderich 說，FTX 還在製定第 11 章的初步計劃。FTX 打算在 7 月之前提交該計劃，但承認由於債權人正在爭奪他們在公司資產中的份額，因此必須制定許多細節。FTX 預計任何涉第 11 章計劃都不會在 2024 年第二季度之前獲得批准。

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編輯：李哲毅