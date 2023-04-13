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【石Sir午市閒談】今日推介中船防務、金斯瑞生物科技 　並分析受壓股星旅遊文化

股市 12:28 2023/04/13

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恒生指數中午收報20209點，跌99點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中船防務 （00317） 、金斯瑞生物科技 （01548） ，並分析受壓股復星旅遊文化 （01992） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中船防務、金斯瑞生物科技　並分析受壓股復星旅遊文化

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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