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【新股IPO】北森控股9669首掛 午後急插三成 一手帳面蝕1984元
新股IPO 14:22 2023/04/13
北森控股 （09669） 今日首日掛牌，內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股未能承接隔晚暗盤升勢，股價開報29.6元，較招股價29.7元低0.1元或0.3%，股價半日跌9%，報27元。然而，北森控股午後急速走低，現招股價低33.4%，報19.78元，以每手200股計，一手帳面蝕1984元。截至下午2時21分，成交額暫錄1.2億元。
北森控股集資淨額1.6億元，香港公開發售部分合共錄得9481人認購，超額認購15.6倍，一手中籤率25%，抽8手（1600股）即可穩獲一手。
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責任編輯︰梁浩碩
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