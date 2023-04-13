對股債維持審慎取態　投資新興亞洲分散風險

即使歐美銀行系統受壓的情況受控，整體經濟料就企業借貸成本趨升和金融環境收緊影響，使美國經濟明年陷衰退的可能性增加。中線而言，市場波動性或增，投資者對股債等風險資產宜抱持審慎態度，同時亦可留意新興亞洲市場投資機遇，以分散風險，尋求潛在資本增值機遇。

環球投資市場中期或趨波動，集中多元投資策略的投資者易以規避風險為主，對投資股票及債券等風險資產抱持審慎的取態。同時也可留意美國加息週期或將見頂，歐美銀行危機的風險亦逐步消化，或促使股債市場於短期內反彈。股票方面，儘管歐美收緊信貸或令新興市場貨幣匯價受壓，但相對已發展市場，今年新興市場表現更可期，尤其是新興亞洲。屬當中重要一員的中國，重新開放朝正向發展，假若已發展市場經濟增長放緩，又或歐美銀行業情況轉差，中國市場有望成為有效的分散風險工具。

當經濟衰退陰霾籠罩歐美，西方央行仍面對高通脹及經濟轉差的兩難困局，亞洲經濟前景則因中國經濟重啟而趨樂觀。近日結束的兩會向市場釋出，中國經濟發展將重質不重量的重要訊息，此亦反映於5%經濟增長目標上。中國政府年內有可能推出針對性的刺激措施，以支持經濟穩步復甦。未來數月，中國經濟如何維持復甦勢頭，又如何將此轉化至實體經濟和行業受益者當中，以及兩者衍生的連鎖反應如何延伸至亞洲其他地區，將為中國以至亞洲市場奠下向好基礎的三大關鍵因素。

至於新興亞洲的其他市場，東南亞經濟前景也受惠於中國經濟復甦普遍向好。儘管出口主導經濟體或會面臨西方需求放緩的不利因素，惟這些國家與中國的貿易關係愈來愈密切，過去數月在貿易、製造業和旅遊業方面也出現強勁增長。印度經濟今年有望成為帶動區內經濟增長的引擎之一，惟最近其經濟增長現放緩跡象，且印度與其最大貿易夥伴美國在經濟上的關連性高於大部分東南亞國家，而國際機構投資者對印度市場的偏高估值仍感憂慮，市場依然面對拋售壓力。

已發展市場方面，日本市場正浮現投資機遇，隨着通脹上升，投資者應密切關注日本央行會否調整，甚至結束其孳息率曲線控制（YCC）政策。多年來，超低利率促進日本民眾向外投資，一旦形勢逆轉，資金回流有望帶動日本資產受惠於資金流入及日圓走強。至於歐洲市場，到目前為止大部分歐洲銀行仍穩健，當市場對利率處於偏高水平或較預期長的憂慮回歸，或是投資歐元區銀行股的機會。

企業債方面，我們仍然認為企業債將先於股票受壓，但鑑於近期息差擴大，以及爆發系統性銀行業危機的可能性下降，對企業債看法略為回升。與此同時，我們傾向對長期政府債維持中性看法，尤其是美國國債，隨着硬着陸風險增加，以致聯儲局較預期鴿派的可能性增加，將利好當中的通脹掛鉤債券表現。

責任編輯︰梁浩碩