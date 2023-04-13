  • 22°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

對股債維持審慎取態　投資新興亞洲分散風險

宏觀解讀 08:10 2023/04/13

分享：

分享：

即使歐美銀行系統受壓的情況受控，整體經濟料就企業借貸成本趨升和金融環境收緊影響，使美國經濟明年陷衰退的可能性增加。中線而言，市場波動性或增，投資者對股債等風險資產宜抱持審慎態度，同時亦可留意新興亞洲市場投資機遇，以分散風險，尋求潛在資本增值機遇。

環球投資市場中期或趨波動，集中多元投資策略的投資者易以規避風險為主，對投資股票及債券等風險資產抱持審慎的取態。同時也可留意美國加息週期或將見頂，歐美銀行危機的風險亦逐步消化，或促使股債市場於短期內反彈。股票方面，儘管歐美收緊信貸或令新興市場貨幣匯價受壓，但相對已發展市場，今年新興市場表現更可期，尤其是新興亞洲。屬當中重要一員的中國，重新開放朝正向發展，假若已發展市場經濟增長放緩，又或歐美銀行業情況轉差，中國市場有望成為有效的分散風險工具。

當經濟衰退陰霾籠罩歐美，西方央行仍面對高通脹及經濟轉差的兩難困局，亞洲經濟前景則因中國經濟重啟而趨樂觀。近日結束的兩會向市場釋出，中國經濟發展將重質不重量的重要訊息，此亦反映於5%經濟增長目標上。中國政府年內有可能推出針對性的刺激措施，以支持經濟穩步復甦。未來數月，中國經濟如何維持復甦勢頭，又如何將此轉化至實體經濟和行業受益者當中，以及兩者衍生的連鎖反應如何延伸至亞洲其他地區，將為中國以至亞洲市場奠下向好基礎的三大關鍵因素。

至於新興亞洲的其他市場，東南亞經濟前景也受惠於中國經濟復甦普遍向好。儘管出口主導經濟體或會面臨西方需求放緩的不利因素，惟這些國家與中國的貿易關係愈來愈密切，過去數月在貿易、製造業和旅遊業方面也出現強勁增長。印度經濟今年有望成為帶動區內經濟增長的引擎之一，惟最近其經濟增長現放緩跡象，且印度與其最大貿易夥伴美國在經濟上的關連性高於大部分東南亞國家，而國際機構投資者對印度市場的偏高估值仍感憂慮，市場依然面對拋售壓力。

已發展市場方面，日本市場正浮現投資機遇，隨着通脹上升，投資者應密切關注日本央行會否調整，甚至結束其孳息率曲線控制（YCC）政策。多年來，超低利率促進日本民眾向外投資，一旦形勢逆轉，資金回流有望帶動日本資產受惠於資金流入及日圓走強。至於歐洲市場，到目前為止大部分歐洲銀行仍穩健，當市場對利率處於偏高水平或較預期長的憂慮回歸，或是投資歐元區銀行股的機會。

企業債方面，我們仍然認為企業債將先於股票受壓，但鑑於近期息差擴大，以及爆發系統性銀行業危機的可能性下降，對企業債看法略為回升。與此同時，我們傾向對長期政府債維持中性看法，尤其是美國國債，隨着硬着陸風險增加，以致聯儲局較預期鴿派的可能性增加，將利好當中的通脹掛鉤債券表現。

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王陶沙 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

最新專欄文章 更多

基金睿智 - 美經濟衰退風險未除　 新興市場漸露曙光
2023/03/10
美經濟衰退風險未除　 新興市場漸露曙光
基金睿智 - 宏觀經濟背景改善　留意長線結構增長機遇
2023/02/16
宏觀經濟背景改善　留意長線結構增長機遇
基金睿智 - 高息率或維持一段時間　投資級別債正浮現機遇
2023/01/16
高息率或維持一段時間　投資級別債正浮現機遇
基金睿智 - 通脹或見頂回落　投資級別債浮現機遇
2022/12/20
通脹或見頂回落　投資級別債浮現機遇
基金睿智 - 聯儲局鷹派取態或會持續　慎防股債下行風險
2022/11/23
聯儲局鷹派取態或會持續　慎防股債下行風險
債券 股票 新興市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」　惟一原因毋阻他沽售該股

下一篇文章

【奢侈品股】LVMH季度收入超預期　受惠疫情後內地奢侈品消費反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款