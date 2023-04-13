【港股市況】阿里巴巴跌近2%、騰訊轉升　融創復牌瀉逾五成　恒指跌幅收窄至不足50點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

軟銀再沽阿里，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 反覆轉升0.6%，藥明生物 （02629） 升逾5%，兩桶油逆市向上，融創 （01918） 復牌挫逾53%。恒指低開331點，早段曾跌最多424點，其後跌幅顯著收窄，恒生指數半日跌99點，報20209點，20000點失而復得，成交618億元。科指跌1.1%，報4120點。

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大行報告︰

【大行報告｜京東】京東半日挫3% 摩通：收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估 偏好阿里、拼多多

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：21】檸萌影視 （09857） 午後抽升，升逾27%，高見18.7元，觸發市調機制。

【13：10】大市跌幅收窄至約40點，報20269點。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至近2%，報94.2元。

【13：02】藥明生物 （02269） 午後初段升6%，高見53.2元。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾2%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段跌近100點，報20212點，跌97點，科指跌1%，報4123點。

【12：43】迅銷 （06288） 短暫停牌，以待發出中期業績公告，停牌前報17.94元，升1.2%。

【12：20】【中國經濟】内地3月出口總值按年增14.8% 勝預期

【12：00】恒生指數半日跌99點，報20209點，20000點失而復得，成交618億元。科指跌1.1%，報4120點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 反覆轉升0.6%，藥明生物 （02629） 升逾5%，兩桶油逆市向上，融創 （01918） 復牌挫逾53%。

【11：40】雲遊 （00484） 股價再升逾17%，高見1.16元。

【11：35】恒指中午收市前跌約103點，報20205點，科指跌1.2%，報4118點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%，深證跌0.6%，創業板指跌0.2%。

【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 回軟跌0.1%，美團 （03690） 跌逾1%。

【11：12】【互聯網數據】騰訊《PUBG Mobile》海外收入按月增長26% 回升至中國手遊榜第2位

【11：08】大市跌幅再擴大至近200點，報20117點，跌192點，科指跌1.8%，報4092點。

【11：05】陽光油砂 （02012） 股價回吐12%，低見0.99元。

【11：00】騰訊 （00700） 升幅收窄，最新升0.1%，報357.6元，騰訊曾轉升逾1%，高見363元。

【10：56】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至逾2%，報93.45元，今早曾低見91.1元。

【10：47】中移動 （00941） 升1%，聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升0.2%。

【10：40】【考察廣東】習近平到訪廣東市 考察廣汽埃安新能源等

【10：39】藥明生物 （02269） 升逾1%，高見52元。

【10：35】騰訊 （00700） 最新升逾1%，大市跌67點，報20242點，科指跌0.9%，報4127點。

【10：32】騰訊 （00700） 跌幅全消，最新報357.4元，轉升近0.1%﹕

【10：28】商湯 （00020） 跌幅擴至6%，低見2.96元。

【10：23】【汽車減價戰】車企減價戰延至電動車 比亞迪海豹、吉利幾何等多品牌9折促銷

【10：23】中集車輛 （01839） 預期首季純利介乎4.2億至5.2億元人民幣，升2.4至3.1倍，中集車輛股價逆市升一成，破頂高見7.19元。

【10：13】港股跌幅進一步收窄至約150點，報20158點，今早曾低見19885點；科指跌1.4%，報4107點。

【10：06】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌近半成，雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾3%，至於融創 （01918） 最新跌45%。

【10：00】商湯 （00020） 曾挫5%，低見3元，最新跌近4%。

【09：58】復星旅遊文化 （01992） 挫一成，低見8.88元。

【09：55】大市跌幅收窄至約200點，報20106點，跌203點，科指跌1.6%，報4100點。

【09：53】報道指汽車減價促銷潮殺到新能源車，包括比亞迪 （01211） 長安汽車旗下深藍汽車、吉利旗下幾何汽車等，比亞迪跌逾1%，吉利 （00175） 跌近2%，長汽 （02333） 跌2%，廣汽 （02238） 跌0.8%，華晨 （01114） 跌0.7%。

【09：51】銀娛 （00027） 、永利 （01128） 跌逾3%，金沙 （01928） 跌近3%，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾2%，澳博 （00880） 跌逾1%。

【09：44】大市早段跌約305點，報20004點，科指跌2.5%，報4062點。

【09：42】黃金相關股逆市再上，靈寶黃金 （03330） 升逾4%，中國黃金 （02099） 升0.8%，紫金 （02899） 升0.4%，山東黃金 （01787） 升0.1%。

【09：41】中石油 （00857） 升幅擴大至3%，破頂高見5.14元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，京東 （09618） 跌半成。

【09：36】兩桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾1%。

【09：31】【體育用品股】安踏低開4% 安踏品牌產品首季零售錄中單位數增長 FILA品牌產品錄高單位數增長

【09：26】【新股IPO】北森控股9669首掛開報29.6元輕微潛水 一手帳面蝕20元

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%，融創中國 （01918） 復牌瀉近58%，恒指低開331點，開報19977點，科指跌2.2%，報4075點。

【09：13】期指開報19995點，跌371點或1.8%。

【09：03】【半新股】博安生物上市不足四個月便獲「甩B」 成第八家生科股甩B 去年收入達5.9億

【08：49】融創中國 （01918） 今早復牌。

【內房危機】融創：已達成復牌指引 周四復牌

【08：49】洪九果品 （06689） 今早復牌。

【配股潮】洪九果品周四復牌 折讓20%配售新H股 淨籌3.5億元

【08：49】【吉利175】吉利旗下極氪推出新款「極氪X」SUV 售價18.9萬人幣起、預料6月交付

【08：19】恒指黑期跌344點，報19929點，道指期貨跌58點，報33755點。

【08：17】【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」 惟一原因毋阻他沽售該股

【07：45】【阿里巴巴9988】軟銀再沽阿里 股價應聲急瀉6% 據報首兩月減持2.9%套現565億

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接91億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿600億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20051點，跌257點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.08元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報351.9元，較港收市價低5.3元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.06元，較港收市價低3.99元或4.2%。

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【07：30】聯儲局3月議息紀錄顯示，官員們預計美國經濟將於今年稍後出現溫和衰退，所有官員都支持加息0.25厘，美股反覆偏軟，道指跌38點，報33646點；標指跌16點，報4091點；納指跌102點或0.85%，報11929點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點 阿里低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券

責任編輯︰梁浩碩