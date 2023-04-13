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【港股市況】軟銀再沽、阿里巴巴ADR較港低逾4% 恒指黑期跌344點、跌穿20000點（不斷更新）
軟銀再沽阿里，阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.06元，較港收市價低3.99元或4.2%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開257點，恒指料開報20051點。滙豐 （00005） ADR折合報55.08元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報351.9元，較港收市價低5.3元或1.5%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：49】融創中國 （01918） 今早復牌。
【08：49】洪九果品 （06689） 今早復牌。
【配股潮】洪九果品周四復牌 折讓20%配售新H股 淨籌3.5億元
【08：49】【吉利175】吉利旗下極氪推出新款「極氪X」SUV 售價18.9萬人幣起、預料6月交付
【08：19】恒指黑期跌344點，報19929點，道指期貨跌58點，報33755點。
【08：17】【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」 惟一原因毋阻他沽售該股
【07：45】【阿里巴巴9988】軟銀再沽阿里 股價應聲急瀉6% 據報首兩月減持2.9%套現565億
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接91億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿600億（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報20051點，跌257點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.08元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報351.9元，較港收市價低5.3元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.06元，較港收市價低3.99元或4.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】聯儲局3月議息紀錄顯示，官員們預計美國經濟將於今年稍後出現溫和衰退，所有官員都支持加息0.25厘，美股反覆偏軟，道指跌38點，報33646點；標指跌16點，報4091點；納指跌102點或0.85%，報11929點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點 阿里低港4%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券
責任編輯︰梁浩碩