  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象　解釋「短炒」台積電

股市 10:28 2023/04/13

分享：

分享：

【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」　惟一原因毋阻他沽售該股

「股神」巴菲特連日接受訪問，並提及近期出售比亞迪 （01211） 、台積電（美：TSM、台：2330）兩大中華區投資。在沽出近一半持股後，巴菲特稱許比亞迪 （01211） 是一家「非凡（extraordinary）」公司，但補充「我們會把錢投放到我更為看好的對象上」，但現在並不急於減持，亦直言兩家公司的地緣政治風險大得不能無視。

巴郡（Berkshire Hathaway﹐美：BRK）於2008年入股比亞迪時，每股成本僅8元，從去年8月首度披露減持以來，巴郡已累計減持逾1億股，相當於碼有持股一半。巴郡最近一次申報在3月31日以每股作價217.67元，沽出248.05萬股。

「短炒」台積電　巴菲特：台海緊張出控制範圍

巴郡去年才首次披露，第三季內入股全球芯片代工龍頭台積電（美：TSM），當時貨值達41億美元，但在第四季即沽出86%持股，「短炒」作風與巴郡以往風格大為不同。

巴菲特在CNBC訪問中表示，台積電是「出色的企業（fabulous enterprise）」，但是兩岸局勢超出公司的控制範圍之內，「我重新評估了那部分，但我沒有重新評估（台積電）業務、管理或任何類似的東西。」

本周初，巴菲特表明，他正打算再增持日本股票，並在本周與這些公司會面，討論內容圍繞他們的業務，並重申對持股公司的支持。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊  

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

相關文章：

【股神巴菲特】巴菲特：打算再增持日本股票　3年內持股比例升至7.4%

【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢

【股神沽比亞迪】比亞迪跌1%　巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

編輯：姚卓然


 

比亞迪股份（01211） 港股 美股 減持 增持 比亞迪 汽車 沽出 股票 晶片
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【考察廣東】習近平到訪廣東市　考察廣汽埃安新能源等

下一篇文章

【汽車減價戰】車企減價戰延至電動車　比亞迪海豹、吉利幾何等多品牌9折促銷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款