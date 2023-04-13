【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象　解釋「短炒」台積電

▲ 【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」 惟一原因毋阻他沽售該股

「股神」巴菲特連日接受訪問，並提及近期出售比亞迪 （01211） 、台積電（美：TSM、台：2330）兩大中華區投資。在沽出近一半持股後，巴菲特稱許比亞迪 （01211） 是一家「非凡（extraordinary）」公司，但補充「我們會把錢投放到我更為看好的對象上」，但現在並不急於減持，亦直言兩家公司的地緣政治風險大得不能無視。

巴郡（Berkshire Hathaway﹐美：BRK）於2008年入股比亞迪時，每股成本僅8元，從去年8月首度披露減持以來，巴郡已累計減持逾1億股，相當於碼有持股一半。巴郡最近一次申報在3月31日以每股作價217.67元，沽出248.05萬股。

「短炒」台積電 巴菲特：台海緊張出控制範圍

巴郡去年才首次披露，第三季內入股全球芯片代工龍頭台積電（美：TSM），當時貨值達41億美元，但在第四季即沽出86%持股，「短炒」作風與巴郡以往風格大為不同。

巴菲特在CNBC訪問中表示，台積電是「出色的企業（fabulous enterprise）」，但是兩岸局勢超出公司的控制範圍之內，「我重新評估了那部分，但我沒有重新評估（台積電）業務、管理或任何類似的東西。」

本周初，巴菲特表明，他正打算再增持日本股票，並在本周與這些公司會面，討論內容圍繞他們的業務，並重申對持股公司的支持。

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編輯：姚卓然



