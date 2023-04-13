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【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」　惟一原因毋阻他沽售該股

股市 08:17 2023/04/13

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【股神巴菲特】巴菲特稱讚比亞迪是「非凡的」　惟一原因毋阻他沽售該股

「股神」巴菲特接受外媒訪問時稱讚電動汽車生產商比亞迪 （01211） 「非凡的（extraordinary）」，並表示芯片製造商台積電（美：TSM）是一家「出色的企業（fabulous enterprise）」。可是，這並沒有阻止他出售兩家公司的股票，並指「我們會把錢投放到我更為看好的對象上」。

然而，巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）今周公布，於3月31日當日將比亞迪H股持股比例從11.13%減持至10.9%，套現約5.4億元。

此外，巴郡在去年第四季亦沽出台積電的86%持股，是因為擔心中國與台灣之間的地緣政治緊張局勢。他說這一情況不在公司的控制範圍之內。假定台積電股份以當期平均價格出售，可給巴郡帶來37億美元。

他表示，他又重新評估了地緣政治問題這一塊，但沒有重新評估業務、管理層或者此類因素。

本周初，巴菲特表明，他正打算再增持日本股票，並在本周與這些公司會面，討論內容圍繞他們的業務，並重申對持股公司的支持。

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編輯：姚卓然


 

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