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【奢侈品股】LVMH季度收入超預期 受惠疫情後內地奢侈品消費反彈
股市 08:04 2023/04/13
內地消費者於疫情後需求回升，大舉購買奢侈品，帶動全球最大奢侈品品牌LVMH銷量飈升。LVMH上季收入210.4億歐元，按年增長17%，相對分析師預期的8%增長，高出兩倍多。
期內，LVMH最大的時裝和皮革製品部門的季度銷售額增長18%，達107.3億歐元。手錶和珠寶品牌亦表現強勁，銷售額增長11%。
日本以外的亞洲銷售額增長14%，相對去年第4季下跌8%。集團財務總監Jean-Jacques Guiony表示，內地市場出現不錯的回升，預示今年餘下時間的表現會很好。至於日本展現最強勁的季度增長，銷售飆升34%，歐洲市場升24%，美國市場仍然穩健，銷售增長8%。
LVMH股價年初至今升逾20%。市值達4200億歐元，是三年前的兩倍。
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責任編輯︰梁浩碩
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