  • 22°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奢侈品股】LVMH季度收入超預期　受惠疫情後內地奢侈品消費反彈

股市 08:04 2023/04/13

分享：

分享：

【奢侈品股】LVMH季度收入超預期　受惠疫情後內地奢侈品消費反彈

內地消費者於疫情後需求回升，大舉購買奢侈品，帶動全球最大奢侈品品牌LVMH銷量飈升。LVMH上季收入210.4億歐元，按年增長17%，相對分析師預期的8%增長，高出兩倍多。

期內，LVMH最大的時裝和皮革製品部門的季度銷售額增長18%，達107.3億歐元。手錶和珠寶品牌亦表現強勁，銷售額增長11%。

日本以外的亞洲銷售額增長14%，相對去年第4季下跌8%。集團財務總監Jean-Jacques Guiony表示，內地市場出現不錯的回升，預示今年餘下時間的表現會很好。至於日本展現最強勁的季度增長，銷售飆升34%，歐洲市場升24%，美國市場仍然穩健，銷售增長8%。

LVMH股價年初至今升逾20%。市值達4200億歐元，是三年前的兩倍。

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鍾睒睒蟬聯中國首富

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

股票 時裝服飾 珠寶
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

對股債維持審慎取態　投資新興亞洲分散風險

下一篇文章

【議息會議紀錄】儲局罕有先傾銀行危機　料下半年溫和衰退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款