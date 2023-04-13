▲ 【議息會議紀錄】儲局罕有先傾銀行危機 料下半年溫和衰退

美國聯儲局發布3月加息的會議紀錄，罕有開會即談論銀行危機，然後才展開其他議題，主席鮑威爾要求副主席威廉斯（John C. Williams）提供銀行業的最新訊息，威廉斯隨即描述最新進展，包括矽谷銀行、Signature 銀行和瑞士信貸銀行，他同時描述了儲局及其他監管機構的應對措施。他指出，美國銀行體系健全並富，他將領導對矽谷銀行的監督和檢討，聯儲局系統將從中吸取的教訓，以強化監管。

會議紀錄指出，美國銀行危機後，或於下半年開始步入溫和衰退，並需要超過兩年時間復甦；通脹數據普遍符合儲局目標。

雖然銀行危機引致市場預估儲局會暫停加息，但官員們強調需要採取更多措施來抑制通脹。FOMC 官員最終投票決定將聯邦基金利率上調 0.25 厘，這是本輪第9次加息，聯邦基金利率加至 4.75-5厘目標區間，為 2007 年底以來的最高水平。

會議紀錄指，官員們認為價格水平會進一步下跌，隨着產品和勞動力市場緊張程度紓緩，預計明年核心通脹將大幅放緩。

與會者對更廣泛的經濟狀況仍然非常擔心，特別是考慮到銀行業問題，會議紀要指出，要有計劃幫助銀行業度過難關，但官員們表示，他們預計貸款將收緊，信貸狀況將惡化，「即使採取了行動，與會者也認識到，這些情況將如何演變仍存在很大的不確定性。」

對於加息幅度，幾位決策者質疑觀望銀行危機發展之際，是否應要保持利率穩定，但他們態度軟化並同意投票支持加息，因為通脹上升、近期經濟數據強勁，以及承諾將通脹率降至2%的目標。

事實上，會議紀要指出，在銀行危機出現前，一些成員傾向於加息半厘，官員指通脹仍太高，強調未來將一併考慮經濟數據表現及加息影響。

幾位與會者亦強調，鑑於經濟前景高度不確定，在確定貨幣政策的適當立場時，需要保持靈活性和選擇性。

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記者：譚志偉